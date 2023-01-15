相隔4年訪台　鄭恩地驚喜唱中文歌《如果可以》冧粉絲

韓國女團Apink的主音鄭恩地昨晚（14日）在台北台大綜合體育館一樓舉行「2023 JEONG EUN JI CONCERT [Travelog] IN TAIPEI」演唱會，是她相隔近4年再與台迷見面，作為今次巡迴演唱會中首爾站後的第一站，她為粉絲準備了18首歌曲，唱足超過2小時，為觀眾送上一個完美的音樂之旅。

她以新專輯《log》中的主打歌《Journey For Myself》為演唱會揭開序幕，接着再送上《Away》、《Hopefully Sky》、《It'OK》及《The Spring》等歌曲，炒熱現場氣氛。而她除了以動聽歌聲冧粉絲之外，她亦十分錫粉絲，她知道台灣粉絲已經差不多4年沒有跟她見面，擔心台上的露營椅放得太後，會令大家沒法看清楚她，便主動把椅子搬到右側，希望大家容易看見，相當貼心！

她唱完《How's Your Night》之後，便為粉絲送上驚喜，她特別準備了台灣愛情電影《月老》的主題曲《如果可以》，除了中文發音標準之餘，更唱到非常有感情，令粉絲勁冧。而她主演的韓劇《酒鬼都市少女們》相當有人氣，她特別在Encore環節唱出主題曲《A Drink of Life》，最後以《Blue Whale》一曲為演唱會畫上完美句號。

而鄭恩地將於下月巡到香港，於2月5日假九龍灣國際展貿中心匯星舉行演唱會，門票已於1月5日公開發售。