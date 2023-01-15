星級大廚教浸發海味技巧

過年辦年貨，選購海味每每是一大挑戰，既怕挑選到次貨，又怕浸發時有差錯影響效果，請來米芝蓮星級大廚教挑選和浸發海味的要訣，再教大家烹調海味賀年食譜，讓大家在春節，自家浸發海味炮製賀年菜，人人來年一定發！

每種海味各有技巧

很多人都以為浸發海味要求很高、做法複雜，佐敦一間酒店米芝蓮一星中菜廳行政總廚譚棟師傅指，其實浸發海味並沒有太大難度，只要在浸發時把握正確時間和有耐性，便沒有大問題。今次他就揀選賀年菜常見的花膠、鮑魚和海參作示範，教大家點揀點發。

以花膠為例，譚師傅推介大小適中的鴨泡肚膠，厚身和色澤金黃為佳，花膠以凍水浸過夜，再以滾水焗1晚，如果是厚身又大塊的花膠，就要用滾水焗兩次。而價錢公道的禿參，1斤約有32條大小適中，用作家宴已很得體。由於肉厚兼有一定重量，需先浸凍水兩日，再用滾水焗。若海參在製作成乾貨時沒有開肚，那第一次就需要用滾水焗12小時後，開肚去除入面的沙和雜質。乾貨和完全浸發的海參相比，可發大約7至8倍。譚師傅指在浸發花膠和海參時，器皿必須要乾淨，如果滲有油分，就不能成功浸發，吃入口還有種霉霉的質感。

近年流行的南非鮑魚，夠肉厚及墜手、群邊凸起者為優質。浸發時需每12小時換水，浸約2至3日至鮑魚發脹及軟身，除去鮑魚容易藏沙或雜質的嘴部，便可加老雞、雞腳和金華火腿等燜煮，美味又夠派頭。

浸發花膠

1.花膠浸凍水1晚，抹乾。

2.放入滾水內，加蓋焗1晚便成。若是大塊花膠，待水涼後換1次滾水再焗。

浸發海參

1.凍水浸泡2日，每12小時換1次水，抹乾。

2.用滾水焗3日，每12小時換1次滾水。

3.第一次用滾水焗12小時後，開肚去沙及雜質。

浸發乾鮑

1.凍水浸2至3日，每12小時換水。

2. 鮑魚變軟，去除嘴部。