日迷票選女神排行榜　整容人辦榮登No.1

入行18年的36歲「韓劇天后」朴敏英參演過不少人氣劇，近年主演的《金秘書為何那樣》及《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》先後熱爆日本。雖然她孭飛的韓劇《月水金火木土》去年播出時，曾因減肥過度致臉龐凹陷而被網民勁彈「女神崩壞」，但在日迷心目中，其女神地位未被動搖，早前更以高姿態擊敗以清純形象冧掂劇迷的IU，登上日迷票選的「韓國最美女星」冠軍寶座。

擁有標致五官的朴敏英出道不久已大方承認整容，卻因其完美比例而贏得「最佳整容」人辦的美譽，不少受訪者表示看過《金》及《氣》兩劇，大讚她成熟可愛、身形弗爆，任何衣着也輕易駕馭，尤其是她在兩劇中經常身穿行政套裝，妝容自然兼散發知性與優雅魅力，令日本OL趨之若鶩。

屈居亞軍的IU於6年前主演的韓版《步步驚心》至今仍深受日迷喜愛，即使自韓劇《德魯納酒店》後已有3年半沒回歸公仔箱，她去年仍憑韓片《孩子轉運站》人氣高企，日迷欣賞其樸素妝容、可愛又極具治愈力的歌聲。排第3位的女團少女時代成員Yoon A，去年通過韓劇《律戰江湖》進一步招攬劇迷，其招牌瓜子臉及潔白無瑕的美肌最受日迷喜愛。

已升呢人母的孫藝珍挾神劇《愛的迫降》餘威殺入五強排梗頸四。至於韓劇《Happiness》女星韓孝珠憑清純美貌穩佔第5位；朴信惠與南志鉉並列第6。韓劇《夫妻的世界》的「最美小三」韓韶禧近年成為日迷新寵，她與全智賢以相同票數位列第8位；至於近期憑話題劇《黑暗榮耀》熱爆網絡的宋慧喬，掹車邊躋身十強。