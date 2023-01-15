張振朗爆額縫針自嘲好型　女友楊偲泳得啖笑：大家唔好學！

藝人楊偲泳（Renci）與王丹妮（Louise）出席電影宣傳，對於男友張振朗拍劇爆額縫針，Renci指男友已致電報平安，相信留家休養的他會早日康復，故不太擔心。談到振朗指男人有疤好型，Renci笑說：「係咩？咁搞笑，我就覺得差唔多，有啲經歷咁，不過大家唔好學。（會唔會同男友去磨疤？）我冇門路，相信佢公司會有最好嘅安排照顧。」

提到振朗的「地獄黑仔王」之名又復活，Renci笑不攏嘴指自己也相當倒楣，於拍攝該片時沒有拜神，結果狠狠的連仆兩次：「仲要係五體投地嗰隻，所以之後即刻拜番，每日開工都畀工作人員追問我有冇拜神。」

而Louise則表示拍攝該片的一場拍枱戲時，因情緒帶動下用盡身體力量狂拍：「Take咗2、3 Take，結果啲瘀由手指尾上到手臂，我以為自己有掌風，但當時冇理咁多，情緒行先，之後要成個星期散瘀。」

而「宇宙天團」ERROR成員何啟華（阿Dee）就現身電影首映暨巴士巡遊，沿途均有大批粉絲追隨，場面熱鬧！首次參與巴士巡遊的他，問到可準備被大批粉絲包圍？他笑說：「我呢啲低級偶像啫，同15個兄弟比，佢哋又係第二個層次。（佢哋會唔會包場支持？）ERROR比較反骨，MIRROR幾個兄弟Frankie、Stanley、AK睇完VIP場都出Po支持。（粉絲包場？）呢啲基本啦！我都度緊期到場支持，想上映後入戲院睇反應。（喬裝？）我唔化妝就係喬裝！」

談到早前與「肥仔」梁業到馬來西亞為《全民造星V》揀蟀，阿Dee透露參賽者均水準高：「有個遮眼同鼻真係同AK一樣樣，我影咗張相畀花姐、寶姐同埋Lokman，佢哋睇都話好似，不過睇正面就即刻話唔似。（對ERROR有冇威脅？）威脅MIRROR，有個好似193嘅，我講緊個身高，不過佢係Model嚟嘅，193本身唔係Model，但同佢一樣冇任何才能！（你有冇搵到一個同你似樣？）香港有個同我撞樣嘅！」