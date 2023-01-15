果粉聚焦：地圖新功能釋出　點一下Book酒店

Apple不時為旗下地圖App加入新功能，日前就宣布推出免費工具Business Connect，讓果粉或商家在地圖App加入地點卡，藉此顯示各式資訊，例如加入及更新相片和標誌；邀請顧客預訂美食或座位；以及向顧客介紹特別推廣優惠等。新工具更能與其他平台連動，用戶只需點按一下，就能預訂酒店或購買雜貨。 果粉們使用現有的Apple ID或建立新的Apple ID，透過任何桌面電腦或手提電腦於自助服務網站登記Business Connect，一經登入並得Apple驗證，便可以確認有關地點，開始更新和自訂地點卡，整個服務完全免費。新工具即日起供美國企業使用，並於未來數月提供予全球使用。

Apple不時為旗下地圖App加入新功能，日前就宣布推出免費工具Business Connect，讓果粉或商家在地圖App加入地點卡，藉此顯示各式資訊，例如加入及更新相片和標誌；邀請顧客預訂美食或座位；以及向顧客介紹特別推廣優惠等。新工具更能與其他平台連動，用戶只需點按一下，就能預訂酒店或購買雜貨。

果粉們使用現有的Apple ID或建立新的Apple ID，透過任何桌面電腦或手提電腦於自助服務網站登記Business Connect，一經登入並得Apple驗證，便可以確認有關地點，開始更新和自訂地點卡，整個服務完全免費。新工具即日起供美國企業使用，並於未來數月提供予全球使用。