陳自瑤被封神級八婆靠演技　老公王浩信終於返港團年見個女

藝人李佳芯（Ali）、陳自瑤（Yoyo）及吳偉豪等，今日（15日）到荃灣出席主演劇集《有種好男人》宣傳，吸引大批途人圍觀，場面熱鬧。被指「撐起收視」的Ali有鐵粉舉牌造勢，活動完結時一眾藝人移步台下與觀眾合照，期間多位小朋友主動走近Ali及Yoyo身邊，二人即時發揮母愛「陪傾偈」。

Yoyo受訪主動提及角色被封「神級八婆」，她笑說：「好搞笑，演八婆演到神級都好勁，唔敢當，最多都係八婆仔。好開心大家鍾意，可能角色好有新鮮感同啱我演。（同本身性格相近？）有網民咁問，但我要澄清，識我嘅人都知，根本完全唔一樣，呢啲真係演技嚟㗎。（搵身邊啲朋友好似黃翠如同連詩雅做藍本？）嘩！咁講即係話佢哋係八婆？當然唔係啦，但身邊總會有少少呢類人，同埋睇吓戲參考，我演繹角色好多數憑直覺，睇完劇本會有個畫面出咗嚟，順其自然咁去演囉。」

談到即將過農曆年，她答說：「差唔多收爐，呢排都係宣傳活動啫。（計劃咗點過新歲？）都係同屋企人食吓飯、拜吓年咁。（丈夫王浩信返咗內地成年喎。）佢返咗嚟喇，都會團年，佢好耐冇見過小朋友。（佢讚你演八婆演得咁出色？）我都唔知，要問番佢，佢冇同我講過。（佢真係冇讚你咩？）好多人都讚我做得好，包括監製同觀眾。」