陳庭欣做馬德鐘前度玩強吻　自覺賺凸

藝人吳偉豪及陳庭欣（Toby）今日（15日）出席劇集《有種好男人》宣傳，談到該劇踏入結局周，吳偉豪表示：「眨吓眼就播完喇，呢排我比較忙，所以都唔係集集追睇得到。（知道觀眾嘅反應點？）大家都覺得我比想像中後生，拍嘅時候我都擔心自己個樣比較成熟，但依家出咗街又冇乜人講嘢喎，仲讚我造型有啲唔同。（有冇聽過話李佳芯撐起全套劇收視？）每個人都有貢獻嘅，媽咪（李佳芯）嘅影響力無疑非常之大。（咁你貢獻咗啲乜？）我個人同努力囉，咁好幸運今次能夠同到佳芯同馬神（馬德鐘）合作，我先可以咁自信去演繹呢個角色。（馬德鐘冇出席過宣傳活動？）佢好似唔喺香港，但之前有同我哋Live過。」

談到爸爸吳大強依然「留守」《中年好聲音》，吳偉豪戥對方自豪：「佢依家比我更受歡迎，要繼續加油，同埋希望佢可以順住個勢贏埋個比賽。（再去現場撐佢？）會。（同佢分享心得？）佢應該分享畀我啦，教吓我點唱歌，我都唔敢麻煩佢，等佢專心準備比賽，總之依家佢忙過我㗎。（你細個佢已經咁好唱口？）係，不過當時佢要養家，我哋依家個個算有啲成就，佢就可以追夢嘞。」

另外，Toby透露市道復甦，自己接了不少春茗司儀工作：「不過可以再多啲，我仲有好多期㗎。（過肥年？）全部都係新年後，都諗緊會去維園行花市，因為疫情下好耐冇去過嘞。」談到《有》劇內扮演馬神前女友，她滿足表示：「騷完長腿又強吻佢，滿足同賺咗嘞。」