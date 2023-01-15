本日日本：甜到暈！情人節送朱古力領呔

情人節指定動作係送贈朱古力，不過其實可以有更多有趣的禮物選擇！領帶品牌giraffe繼上年與樂天Lotte合作推出情人節領帶後，今年再接再厲推出全新款式！分別有Ghana TIE及COCOA TIE兩個系列，先講前者，除了有樂天旗下人氣Ghana朱古力的紅及黑包裝化身為領呔圖案的上年款式外，還有採用士多啤梨圖案配上淡淡粉紅色調的Ghana Pink Chocolate Tie新款式，光看設計便好像能聞到甜甜的香味！與此同時還提供兩款Ghana朱古力形領帶別針，跟領帶配搭使用簡直係襯到絕。領呔各售16,500日圓（約HK$990）、領帶別針各售17,600日圓（約HK$1,056）。

另外的COCOA TIE系列則以可可豆殼染色的絲線製成，該面料在京都丹後精心織造，擁有優雅的光澤和柔和的色彩，新舊款式合共有4款選擇，包括有佩斯利花紋及雙面設計等選擇，各售15,400日圓（約HK$924）。現於giraffe官網有售。