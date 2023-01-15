BMW iX1　終於等到你嚟！

才踏入2023年，寶馬(BMW)即為車迷帶來i系新成員-全新iX1打響頭炮。

全新iX1是繼旗艦iX及iX3之後，BMW第3款輸港的純電SAV。率先輸港的是搭載64.7kWh鋰電池組、擁有440KM(WLTP)最高續航力的iX1 xDrive30，並提供xLine及 M Sport Edition兩版本選擇。

兩版本均車載第5代eDrive技術、電動四輪驅動設計及前後軸雙摩打動力系統，最大馬力及扭力分別為313hp及494Nm，由靜止加速至100 公里/小時僅需5.6秒，運動性能澎湃。更標準配備主動式 M 懸掛系統連運動轉向系統 (Adaptive M Suspension with Sport Steering) 及自動調節避震器 (Frequency Selective Damper) ，以更直接的轉向比例和可因應震動頻率自動調節的緩衝力避震技術，提升車輛操控性及行駛舒適度至極佳水平。M Sport Edition 還配備Boost功能，提供10秒的額外40hp馬力，帶來更強勁的純電駕駛體驗。