海津雪乃 好波啤酒妹

有啲人之所以鍾意落酒吧消遣，完全為咗溝女，而嗰啲推銷啤酒嘅妹妹仔，往往成為佢哋嘅目標。喺日本，呢類啤酒妹唔止喺酒吧蒲頭，仲會喺球場現身，假如有一日遇着海津雪乃為你遞上新鮮啤酒，唔知你會唔會未飲先醉呢？

肌膚雪咁白

好多球迷都鍾意邊睇波邊飲啤酒，所以球場內有酒賣係好平常嘅事，而喺日本嘅球場，你會發現好多啤酒妹滿場飛，今日為大家介紹嘅寫真女優海津雪乃，就曾經做過呢種啤酒妹。今年24歲嘅雪乃，可謂人如其名，肌膚鮮嫩，好似雪咁白，仲有啲透明感添，相當誘人！身材方面，雪乃完全配得上「纖巧」、「苗條」等形容詞，雖然上圍只係C Cup，望落一啲都唔細，襯埋條纖纖蛇腰，就令胴體更具曲線美。除咗賣身材，阿妹個樣斯斯文文，畀到人柔情似水嘅感覺，笑容仲相當甜美。

翻版小天后

海津雪乃喺投身藝能界之前已經成日拋頭露面，事關佢做過啤酒妹，不時喺東京巨蛋為球迷推銷同遞上啤酒，因為生得靚，好快成為球迷之間嘅話題，仲吸引到電視台追訪添！自從雪乃嘅美貌喺公仔箱曝光之後，更加多人認識，於是有藝能事務所向佢招手。

家陣雪乃除咗拍寫真，亦開始演出電視劇，作品包括《純愛失調》。由於雪乃喺電視台嘅曝光率漸高，愈來愈多人覺得佢嘅個樣同把聲有啲似藝能界小天后橋本環奈，希望將來佢哋兩個有機會組成姊妹檔一齊拍劇啦！