周興哲來港歎美食　預告開騷繼續脫

台灣歌手周興哲（Eric）日前接受HOYTV主播王凌燕的專訪，即將在香港舉行演唱會的Eric，說上一次來港大約相隔兩年半，他說：「非常想念，我有個好的朋友也是香港人。（有沒有特別喜歡的香港美食？ ）有，很喜歡點心，今天才吃了牛腩麵，然後咖喱牛腩非常好吃。」

是次香港站巡唱，Eric預告會繼續脫：「距離上一次（開騷）也有5年了，這5年發行了更多新作品，也變壯了會脫衣服，所以變成非常豐富的演唱會。（一直保持這個狀態嗎？ ） 有呀 ！因為我們從9月新加坡站已經有脫衣，所以很努力地健身多個月，蠻辛苦的，但變成一個健身、睡眠都非常健康的狀態。（會不會有一些特別環節？ ）會，這次香港演出會有一個小段是只為香港而做的，相信大家會覺得很驚喜。」

巡唱主題是《Odyssey～旅程》，Eric被問到自己在人生旅程哪一個階段時，他笑言：「人生如果有5個階段，1是出生，我覺得在第2階段。疫情的3年，我們發了很多作品，我的事業也愈來愈好。22年很開心拿了金馬獎《最佳原創電影歌曲獎》，是一個很大的鼓勵。（有甚麼具體計劃？ ）網上頻道點擊破億，也希望入圍金曲獎，看今年的專輯拼一拼。」Eric最後表示很想念香港粉絲，希望2月的演唱會大家一定要來，全場大合唱，一起創造出很多好的回憶。