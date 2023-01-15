兩情相悅 「鐘」極興奮

春宵一刻值千金！既然時間咁寶貴，梗係要睇住個鐘做人啦！至於喺情慾世界入面，時鐘（Clock）呢樣嘢都扮演重要角色，甚至可以令人產生終極興奮呢！

Sex Clock 曳曳時間

好多時情色俚語都唔能夠按字面意思嚟理解，但可直譯為性愛時鐘嘅「Sex Clock」，算係比較易估，意思係指上次曳曳嘅時間。話時話，一日廿四小時，你最鍾意喺邊個鐘數曳曳？英國有項調查訪問咗2,300名男女，結果發現最受男士歡迎嘅曳曳時間係早上7時54分，女士就係晚上11時21分。有性學家解釋，男士之所以傾向喺早上曳曳，在於呢個時間係男性賀爾蒙分泌高峰期，而女士比較講求心情同氣氛，所以夜晚會較易動情。

Eleven O'Clock 口愛變招

提到「Eleven O'Clock」，你會諗起乜嘢？電影？歌曲？抑或夠鐘食Brunch？原來有種口愛體位都叫「Eleven O'Clock」，玩法可以話係由上下兩頭勾演變出嚟，除咗以女下男上嘅方式進行，男方嘅下半身亦唔係位於女伴頭部之上，而係擺出側躺嘅姿勢，動作好似時鐘上嘅指針。性學家話呢招可以減輕女方承受嘅壓力，男士亦能透過手口並用，充分挑逗女伴身上嘅敏感帶，更易獲得高潮。

《Big Tits On The Clock》 職場狂想4個鐘

日日困喺辦公室，打工仔最渴望嘅一刻，梗係夠鐘收工啦！但對於鍾意喺工作場所搵食嘅好色男女而言，只要有偷食時機，凌晨開OT又有乜所謂呢？由Reality Kings出品嘅《Big Tits On The Clock》，就係一套以辦公室情慾故事為主題嘅四仔，片長4個鐘，收錄咗8個喺職場上經常遇到嘅短篇艷事，可以話係將打工仔嘅性幻想一一呈現喺大家眼前，加上片廠搵嚟Julia Ann、Britney Amber、Carmella Bing等多位天后級巨乳脫星演出，難怪被AVN評選為500套必睇四仔之一。

同場加映：時間停止系列

時鐘嘅日文叫「時計」，手錶就叫「腕時計」，而講起後者，相信唔少AV粉絲都會諗起「時間停止手錶」呢個經典系列，其中由片廠ROCKET喺2018年推出嘅《真‧時間停止手錶 第11集故事》，可以話係近年佳作，事關可以一次過睇到3位巨乳女優演出，分別係35G嘅音羽美玲、36H嘅緒川春，同埋37G嘅峰由里香。喺影片入面，佢哋飾演職業女性，但因為時間停止，畀身邊嘅鹹濕佬玩到殘，觀賞指數相當高。