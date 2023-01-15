麥美恩賀年劇同江嘉敏鬥餐懵　扮對方45度角唧雙下巴

由薛家燕、麥美恩、朱智賢、江嘉敏等主演無綫賀歲劇《黃金萬両》將於年卅晚播出，以往是賀歲劇台柱的家燕姐，自2015年播出的《倩女喜相逢》後，相隔8年再度演出賀歲劇自然教人期待，她日前接受無綫娛樂新聞台訪問時坦言，今次重出江湖是希望帶更多歡樂給觀眾，並透露拍攝期間正值最炎熱的日子：「今次真係減到肥，瘦咗兩磅幾，我諗嗰啲係汗水嚟，因為每日一除套戲服，成件衫都係濕晒。」講到劇中三位新抱麥美恩、朱智賢及江嘉敏，家燕笑言被她們的熱情感染：「搞到我都唔記得咗自己嘅年紀，我真係當自己係佢哋咁嘅年紀，同佢哋有講有笑，都幾開心嘅。」

劇中三房人的造型亦十分特別，三對夫婦每次出場均會襯晒同色系，大房曹永廉、麥美恩是紫色系，二房黃子恆、朱智賢是紅色系，三房馬貫東、江嘉敏則是橙色系，非常吸睛。雖然三位妯娌在劇中鬥餐懵，但三人現實中卻非常老友，麥美恩笑指江嘉敏是大家的開心果，更自爆最愛模仿江嘉敏的小動作：「佢好鍾意個頭向下45度角，個雙下巴要唧出嚟，之後話：『喂，你想點呀？』」朱智賢則笑言最愛站在旁邊食花生。而首度拍古裝的江嘉敏，拍攝期間曾不敵炎熱天氣致輕微中暑，要即時除低戲服抖涼，幸好在台前幕後悉心照顧下，嘉敏很快便回復狀態繼續開工，表現專業。