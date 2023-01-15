NewJeans贏人氣！Minji擊敗Jennie稱冠最具品牌價值榜

去年8月1日出道的韓國新人女團NewJeans，出道曲《Attention》與《Hype Boy》唱到街知巷聞，她們最近推出的新歌《Ditto》及《OMG》亦長期佔領音樂排行榜的冠、亞軍位置，人氣爆燈，而成員Minji最近更擊敗人氣女團BLACK PINK成員Jennie，登上「1月最具品牌價值女團成員」排行榜冠軍。

韓國企業品牌評價研究所今日（15日）公布從上個月15日起一個月的統計結果，Minji首度登上榜首，根據研究所的分析結果，不少人對Minji的評價是清純、漂亮和亮麗，出現最多的關鍵字則是「OMG」、「Ditto」和「Attention」，至於從去年8月開始一直霸佔冠軍位置的Jennie則屈居第二，第3位是NewJeans的越澳雙籍成員Hanni，BLACK PINK成員Jisoo、NewJeans成員Haerin、少女時代隊長泰妍、NewJeans成員Danielle與Hyein、Red Velvet成員Joy與TWICE成員娜璉則排第4至第10位。

此外，NewJeans日前在美國出席活動後因為航班延誤而滯留當地，她們已於昨日（14日）清晨順利返回韓國，今日下午亮相音樂節目《人氣歌謠》宣傳新歌，並憑《OMG》奪得冠軍。