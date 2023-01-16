【是日通勝】

農曆十二月廿五

壬寅年 癸丑月 甲戌日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、上午9時至11時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午1時至3時

宜：祭祀、栽種、納財

忌：開倉、裁衣、交易

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：16、22、23

幸運顏色：金、白

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：財運特別強，但要懂得知足，切忌貪得無厭。

金牛座：謀事要竭盡所能，千萬不要一遇挫折就退縮。

雙子座：別讓自己變成自私精，否則財神會掉頭走。

巨蟹座：人生總會遇到不如意的事，宜保持平常心。

獅子座：笑多一點可改善運勢，遇上麻煩要保持樂觀。

處女座：珍惜眼前一切，保持心境開朗，運氣不會差。

天秤座：感情關係存暗湧，不改變被動心態將有麻煩。

天蠍座：運氣好到不得了，能在職場競爭中佔優勢。

人馬座：溝通出問題，易變事業絆腳石，務必正視。

山羊座：努力維繫人際關係，有困難才不會孤立無援。

水瓶座：錢財乃身外物，勿因金錢損失而迷失自己。

雙魚座：工作運勢欠佳，惟有實事求是才可重回正軌。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）馬 人緣旺

（跌）龍 狀態差

鼠：瑣事纏身，要提防小人在背後放暗箭。

牛：易遇到不可理喻的事，宜保持平常心。

虎：貴人助力強，利商談公事，易達協議。

兔：談笑風生，有利傾生意，開單冇難度。

龍：是日沖煞，身心疲憊，做事沒精打采。

蛇：頭腦靈活，行動力強，謀事得心應手。

馬：出席社交聚會，易遇上好事，笑聲不絕。

羊：中午後狀態欠佳，易在緊要關頭出錯。

猴：財運好轉，努力工作可換來不錯收入。

雞：容易衝動，謀事不夠理性，犯錯機會大。

狗：跟同事好好合作，事業可更上一層樓。

豬：桃花旺，單身者易遇上生命中的真愛。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

山中無曆日 寒盡不知年

住在山裏，沒有曆書即可看，等到寒冷的日子過去，還不知道一年已經過完。說到曆書，我比較偏好傳統的《通勝》，因內容包羅萬有，還印有一些符咒，可驅逐邪惡病毒等，所以幼時父親講，家中掛一本可以鎮宅。按今年《通勝》所指，以下為大家關心的事項作一些撮要。

癸卯兔年大利南和北，大病位在西北，細病位在東方，可用金屬化洩，用銅風玲或音樂盒（能發出銅的聲音）最有效。東南為是非官非位，宜掛上紅色物，像如意結或燈籠，全部用到下次年廿八除下。與此同時，這三個位不宜放賀年年花或貼上揮春。另外，前年我教大家買支有葉蘿蔔放在吉位押過年，但由於不能長久擺放，於是有商人好聰明，推出用泥種紅色彩頭，可以長時間放。

今年首次和幾位大師傅在電視主持開運節目，我的主題是輸人不要輸陣，最緊要年頭馬上布陣，寓意一年能如意吉祥。今年開市吉日在年初六（肖兔勿用）、年初九（肖馬勿用）、正月十一（肖猴勿用）、正月十二（肖雞勿用）、正月十五（肖鼠勿用）。祈福吉日則是初二、初六、初九、初十和十五。

每年大年初一子時（即午夜11時後）開始上頭炷香，但個人理解，不用爭住踏正11點上香，而是個人今年第一炷香便屬於頭炷香。按《通勝》指示，今年宜用丑時（即午夜1時至3時）前上香，有福星貴人加持，並向着西北喜神、東北方貴神、東方財神祈福許願。所謂「除舊才能迎新」，祝大家有新的好彩頭去啟動癸卯兔年。