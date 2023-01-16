甄子丹難忍只顧擺甫士　堅持最真還原武俠質感

「宇宙最強」甄子丹對主演電影《天龍八部之喬峰傳》看重非常，雖然該片出乎意料於內地變身「網大」，只於影視串流平台上架，他依然落力瞓身參與宣傳，除於香港優先場接二連三驚喜現身作拍攝解構外，農曆年前更親飛新加坡、馬來西亞及韓國等地造勢，疫情以來他首次與東南亞粉絲作近距離接觸，所到之處相當墟冚，粉絲熱情有增無減。

淡然面對是非

原來在決定開拍《天》片之初，子丹對「喬峰」認識不深，後翻查資料及觀看以往相關電視劇，才逐漸將這人物形象及具體化：「不過其實好多年前已經有人話我好似佢。喬峰好反映到現代人面對嗰種壓力，佢遇到不公平嘅指摘好豁達咁承擔，面對人云亦云嘅無理指摘，表現淡然。（同你好似？）咁我入行40年，一定有高有低，作為知名人士企喺風浪嘅尖口，話冇（是非）就呃你，但隨着年紀增長會變得愈嚟愈成熟咁去面對，明白生命好短暫，最緊要無愧於心，唔通吓吓走出嚟澄清咩？（依家冇嘢激到你？）係，可能都會有嗰剎那嘅反應，始終係人嘛，但呢啲嘢唔會對我有長久影響囉。」

談到《天》片未能登上內地大銀幕，子丹卻不當一回事：「如果你問我有冇信心？我覺得每套戲都有自己嘅命，唔係我掌控到，咁電影唔係輸就贏，我都贏咗好多年嘞，贏咪贏、輸咪輸囉，唔需要同人比。呢套戲一開始已經由3個影視平台投資，而網上發展係一種趨勢，喺電視睇到嘅亦未必唔係好嘢，而作為一個創作人，都只係想多啲人睇到自己嘅作品啫。（戲院上映）思維已經過時，如今日食中餐、聽日食西餐，可以兩邊走啩，咁係觀眾嘅眼福，你咪想辦法去增加你嘅觀眾層面囉。」

子丹形容拍《天》片如成功攀越一個高山，兩個小時的片長盡量平衡原著小說的豐富色彩，該全世界即使未看過原著的戲迷，都能有所感受。問到對自己的作品是否滿意，他坦言：「電影永遠都會有遺憾，滿意唔會係百分百嘅事。我會覺得呢個故事其實比較適合作電視劇，我都剪咗成半個鐘頭嘅片出嚟，呢個係每個導演都要面對嘅問題。最開心係可以做到90%冇用慢鏡，依家古裝片好多時冇咗武俠嘅質感，武者嘅特徵蕩然無存，大家吓吓喺度擺甫士，我堅持要畀觀眾追求到最真嘅感覺。」

髮型：Kenji Ng@IL Colpo PP

化妝：小白