東方日報C1：張振朗撼爆眉骨　送院縫7針

無綫小生張振朗的「地獄黑仔王」威力強勁鑊鑊新鮮，行街被帳篷壓傷，駕車時被蜜蜂針傷，怎料踏入新一年即中「頭」獎，昨日凌晨拍攝新劇《奪命提示》時突遭道具燈擊中撼爆眉骨，血流披面，被急送院縫7針。現時休息中的他笑認黑仔王再回歸，只是皮外傷，智力未受影響。原來其女友楊偲泳一樣黑仔，拍戲時連仆兩次！

來回地獄又折返人間，張振朗在圈中以「地獄黑仔王」馳名，2017年平安夜被天降的帳篷壓傷膝蓋及背部，2019年為台慶綵排時突然被吊臂攝影機擊中左肩要送院，同年又因黃心穎的緋聞，令和她合演的劇集要被抽起，去年駕電單車途中更被蜜蜂針傷又要入院。怎料踏入新一年不久即中「頭」獎，昨日凌晨他拍攝無綫新劇《奪命提示》時，突然被座地的道具燈擊中，要立刻送院！

昨日無綫助理總經理樂易玲出席《2022/2023年度港島、九龍區百萬行開步禮》時，主動爆料稱張振朗拍劇時發生意外，指對方傷及眉骨並血如泉湧，她更安排對方到九龍區私家醫院治療，由相熟的整容醫生縫7針，要待至本月21日即年三十晚拆線，最快都要農曆新年後才復工。

「有撻瘌型啲嘛」

現時在家休息的張振朗，昨日接受電話訪問時聲如洪鐘，狀態不俗：「做完手術冇大礙，要休息一下，當時拍緊動作戲，都做足安全措施，着晒護肘、護腕，有武指在場指導，冇諗到會發生意外，被一盞包咗膠嘅座地燈撼落頭，我又做番『地獄黑仔王』。（擔心毀容？）唔怕！男人有撻瘌幾好呀，型啲嘛。」他續說傷口紅腫及有縫針疤痕，只是皮外傷，毋須做腦部掃描，笑言視力及智力沒受損，一切正常，並感謝監製和樂小姐安排醫生令他安心：「我之前一直都想拍有少少動作嘅戲，希望可以盡快康復復工，唔影響拍攝進度。」至於女友楊偲泳有否很擔心，他說沒有即時告知家人和朋友，以免身邊人擔心。

《奪》劇監製文偉鴻接受本報訪問，說昨日凌晨時分拍攝一場動作戲，劇情講述張振朗、丁子朗、劉穎鏇及郭柏妍捉犯，怎料期間張振朗被道具燈擊中，劇組即送他到私家醫院，至於其戲份將跳拍：「劇入面有三條主線，分別係陳山聰同劉佩玥、張振朗同劉穎鏇、丁子朗同郭柏妍，所以呢段時間就山聰同子朗條線辛苦啲頂住先啦！盡量畀振朗休息足啲先！」

女友楊偲泳連環仆

另外，楊偲泳昨日出席電影宣傳活動時，被問及男友張振朗發生意外，她指對方已致電報平安，不太擔心。對於張振朗笑言「男人有疤好型」，她聞言即笑說：「係咩？咁搞笑，我就覺得差唔多，有啲經歷咁，不過大家唔好學。（陪男友去磨疤？）我冇門路，相信佢公司會有最好嘅安排照顧。」提到男友的「地獄黑仔王」之名又復活，她即笑指自己也相當倒楣，於拍攝電影時沒有拜神，結果狠狠的連仆兩次：「仲要係五體投地嗰隻，所以之後即刻拜番，每日開工都畀工作人員追問我有冇拜神。」

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