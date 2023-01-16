超卓汽車頒獎巡禮：最佳豪華電動SAV—BMW THE iX3

系出名門 好動個性

近年BMW集團積極發展i系列純電動車，新近引進香港的除了THE i4，還有THE iX3，進一步豐富BMW家族強大實力。全新THE iX3是繼旗艦級iX後，第2款來港的純電SAV車型。輸港的是iX3 M Sport Edition，標準配備一身M運動化包圍套件及主動式懸掛系統，天生好動。

M運動氣息 內外滿載

iX3 M Sport Edition不僅配備M空氣動力學套件、前輪拱後方及車尾兩側分別設有M導流氣口，腳下還有獨特設計的20吋M空氣動力輕合金輪圈；配上M皮革軚環、Aluminium Rhombicle Dark內飾組合及M發光金屬門檻，內外都帶着M運動氣息。隨車標準配備主動式懸掛系統，能根據路面及駕駛情況自動調節吸震筒的減震度，於平穩舒適和流暢動感之間取得極致平衡。當然，駕駛者亦可手動選擇COMFORT和SPORT兩種避震設定。車載第5代eDrive技術，配上73.8kWh高壓動力鋰電池組及後軸電馬達，最大馬力達286hp，峰值扭力為400Nm，只需6.8秒便可完成0~100km/h加速，續航力達460km（WLTP）。以150kW直流電快速充電系統，34分鐘內便可將電池充至80%，而充電10分鐘可補回約100km續航力。

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