哥連法奴和新片拍檔齊齊中招將缺席頒獎禮

繼《第80屆金球獎》舉行完畢後，另一影視界盛事《第28屆Critics’Choice頒獎禮》（CCA）於香港時間今晨在加州舉行。不過有多位提名的影星因齊齊感染新冠病毒而被迫缺席。其中憑《伊尼舍林的女妖》（The Banshees of Inisherin）獲提名最佳男主角以及男配角的「金球影帝」哥連法奴（Colin Farrell）和Brendan Gleeson因一同染疫而會缺席頒獎禮！

暫時未知目前2人的病情如何，除了哥連和Brendan之外，憑《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once）獲提名最佳女配角的美國女星珍美李寇蒂絲（Jamie Lee Curtis），日前亦於社交網貼快測棒「兩條線」的照片透露自己染疫將缺席CCA。由於3位染疫影星上周曾一同出席《金球獎》，因而令人擔心會否爆發「金球獎群組」？！

此外，原定頒終身成就獎給男星謝夫布烈治（Jeff Bridges）的美國女星米雪菲花（Michelle Pfeiffer），亦在頒獎禮舉行前不久「中招」！米雪於舉行前幾小時於社交網留言表示因確診而遺憾缺席CCA，尤其失望未能見證謝夫布烈治獲終身成就獎。