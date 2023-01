哥連法奴和新片拍檔齊齊中招將缺席頒獎禮

繼《第80屆金球獎》舉行完畢後,另一影視界盛事《第28屆Critics’Choice頒獎禮》(CCA)於香港時間今晨在加州舉行。不過有多位提名的影星因齊齊感染新冠病毒而被迫缺席。其中憑《伊尼舍林的女妖》(The Banshees of Inisherin)獲提名最佳男主角以及男配角的「金球影帝」哥連法奴(Colin Farrell)和Brendan Gleeson因一同染疫而會缺席頒獎禮!

暫時未知目前2人的病情如何,除了哥連和Brendan之外,憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)獲提名最佳女配角的美國女星珍美李寇蒂絲(Jamie Lee Curtis),日前亦於社交網貼快測棒「兩條線」的照片透露自己染疫將缺席CCA。由於3位染疫影星上周曾一同出席《金球獎》,因而令人擔心會否爆發「金球獎群組」?!

此外,原定頒終身成就獎給男星謝夫布烈治(Jeff Bridges)的美國女星米雪菲花(Michelle Pfeiffer),亦在頒獎禮舉行前不久「中招」!米雪於舉行前幾小時於社交網留言表示因確診而遺憾缺席CCA,尤其失望未能見證謝夫布烈治獲終身成就獎。