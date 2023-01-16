余曉彤獲邀拍水底紀錄片呻水底演戲難度高

藝人余曉彤（Hidy）最近應澳洲的海洋地理頻道雜誌創辦人之邀，到菲律賓拍了一套關於水底鬼網的紀錄片，她表示：「因為個創辦人見到我近年清潔水底鬼網垃圾，覺得好感動，從中得到啟發，所以籌備呢個拍攝。」

她稱今次是她相隔近5年再度進行拍攝水底，大感開心及享受：「我之前睇完《阿凡達2》，個故事係講海洋世界，當我落到水底，覺得自己係戲中嘅海洋族，哈哈！」不過，今次Hidy不只要潛水，還要在水底演戲，難度相當高，她坦言：「雖然我好熟水性，但都有少少恐懼，始終水底狀態同陸地唔一樣，要閉氣拍攝同做戲，要喺閉氣情況下在水中咆哮，以及要好歇斯底里咁演出，真係好費力，我不斷同自己講你得嘅，當做到嘅時候好有滿足感。」

她透露今次製作單位安排了一位菲律賓型男在最後一幕中出場營救她，她笑言：「佢好大隻有八舊腹肌，佢要抱起我，我同佢講我都好重，佢話得，冇問題，佢有做開健身，不過當佢一抱起我，就話你都好結實，你係咪鐵做，佢抱住我喺水底行咗好耐，我感覺到佢對手係震，好在最後都順利完成。」Hidy謂今次拍攝齊集了不同國家及地區的工作人員，加上是她在疫情後首個外潛與水底拍攝，故十分期待作品面世。