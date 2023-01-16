全新婚宴場地　「潮•囍薈」隆重登場

「潮•囍薈」位於尖沙咀中心地帶，交通方便，加上面積達22,000平方呎，足以舉行一場盛大華麗的婚禮。（客戶提供）

【特約報道】結婚乃人生大事，當然想廣邀親友一同見證天賜良緣的喜悅？近日隆重開幕的「潮•囍薈」位於尖沙咀中心地帶，靠近尖沙咀及尖東港鐵站，四通八達，盡顯九龍優越地段。加上面積達22,000平方呎，足以延開63席，舉行一場盛大華麗的婚禮，相信必能滿足每對新人的需求，締造美麗難忘的回憶！

中西薈萃

為了讓每對新人有個完美的中西合璧婚宴，「潮•囍薈」有別於一般婚宴場地，除了西式大禮堂外，更設有傳統中式龍鳳大禮堂，令人耳目一新。西式舞台設計簡潔高雅，為婚禮締造浪漫時刻；碩果僅存的中式龍鳳大禮堂，象徵 ｢龍鳳情長｣，不但喻意深長也是香港人的集體回憶，增添一份濃厚情懷。

愛無界限 見證幸福瞬間

有鑑於不少新人跟親友分隔兩地，潮•囍薈特別引入視像直播技術，讓置身海外的親友也能實時共同見證幸福瞬間，越洋傳遞真情祝福。

專業婚宴團隊

適逢兔年雙春兼潤月，潮•囍薈為新人提供全方位配套服務。婚宴設有專業婚宴團隊跟進整個流程，讓每對新人能輕鬆籌備婚禮。

巧手美饌

潮•囍薈的宴會及日常菜式均由經驗豐富主廚匠心設計，從菜式設計、選材、出品擺碟，甚至每一件器皿都精心挑選，務求令賓客大快朵頤，在維港景致下從視覺和味覺獲得無窮滿足。

招牌點心及菜式包括：

鴛鴦天鵝酥：以酥油皮包入燒鵝及配菜等餡料，經油炸後，酥皮層層分明，再製作成天鵝的形態，寓意一雙一對。

松露素春卷：網紋的春卷皮，包入新鮮蔬菜，配搭香氣撲鼻的黑松露。將表皮炸至金黃，一口咬下，香脆可口。

古法扣南非四頭鮑：南非鮑魚口感嫩滑彈牙，味道鮮甜。主廚用秘製醬汁以長時間精煮，鮑魚盡吸鮮味，非常濃郁。

金獎鴛鴦蝦球：分別有柚子蝦球及海膽醬蝦球，前者酸中帶甜，令人胃口大開；後者則能帶出蝦球鮮味，令食客一次過滿足兩個願望。

陳皮燉雪梨：陳皮性温，配合雪梨，可減輕雪梨寒涼之性。陳皮獨特的香氣，配搭清甜水潤的雪梨，達滋陰潤肺之功效。

潮•囍薈

地址：尖沙咀 The One L12全層

電話：8300 8050