關繼威再下一城勇奪CCA最佳男配角

美國影視界盛事、《第28屆Critics’Choice頒獎禮》(CCA)現正於美國加州舉行,上星期於《金球獎》連奪兩獎的《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once),今次在CCA亦獲14項最多提名。其中華裔男星關繼威憑影片繼《金球獎》之後再下一城於CCA勇奪電影最佳男配角。

關繼威獲獎後表現得興奮即與片中「老婆」楊紫瓊擁抱。除了最佳男配角之外,目前影片亦已連奪最佳原著劇本以及剪接兩獎。至於最佳女配角方面亦是《金球獎》的翻版,非裔女星安琪拉貝茜(Angela Bassett)憑漫威超級英雄片《黑豹2:瓦干達萬歲》(Black Panther: Wakanda Forever)的母后一角再奪最佳女配角。不過,安琪拉缺席頒獎禮未能親自領獎。而《黑》亦獲最佳服裝設計獎。

此外,大會亦頒發終身成就獎給荷里活「好戲之人」謝夫布烈治(Jeff Bridges),由於原定頒獎嘉賓女星米雪菲花(Michelle Pfeiffer)因染疫而缺席,大會臨時找來謝夫另一舊拍檔尊高文(John Goodman)頒獎給他。除了是今屆終身成就獎得主之外,謝夫亦憑劇集《老將》(The Old Man)角逐劇情組最佳劇集男主角。不過,最終被《絕命律師》(Better Call Saul)的男星Bob Odenkirk擊敗!