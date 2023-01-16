關繼威再下一城勇奪CCA最佳男配角

美國影視界盛事、《第28屆Critics’Choice頒獎禮》（CCA）現正於美國加州舉行，上星期於《金球獎》連奪兩獎的《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once），今次在CCA亦獲14項最多提名。其中華裔男星關繼威憑影片繼《金球獎》之後再下一城於CCA勇奪電影最佳男配角。

關繼威獲獎後表現得興奮即與片中「老婆」楊紫瓊擁抱。除了最佳男配角之外，目前影片亦已連奪最佳原著劇本以及剪接兩獎。至於最佳女配角方面亦是《金球獎》的翻版，非裔女星安琪拉貝茜（Angela Bassett）憑漫威超級英雄片《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther: Wakanda Forever）的母后一角再奪最佳女配角。不過，安琪拉缺席頒獎禮未能親自領獎。而《黑》亦獲最佳服裝設計獎。

此外，大會亦頒發終身成就獎給荷里活「好戲之人」謝夫布烈治（Jeff Bridges），由於原定頒獎嘉賓女星米雪菲花（Michelle Pfeiffer）因染疫而缺席，大會臨時找來謝夫另一舊拍檔尊高文（John Goodman）頒獎給他。除了是今屆終身成就獎得主之外，謝夫亦憑劇集《老將》（The Old Man）角逐劇情組最佳劇集男主角。不過，最終被《絕命律師》（Better Call Saul）的男星Bob Odenkirk擊敗！