分出勝負！姬蒂班查擊敗楊紫瓊勇奪CCA影后（附得獎表）

《第28屆Critics’Choice頒獎禮》(CCA)於美國加州舉行完畢,各個獎項已名花有主。澳洲女星姬蒂班查(Cate Blanchett)最終憑大熱電影《TÁR》擊敗《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)的楊紫瓊勇奪電影最佳女主角!

雖然失落影后寶座,但《奇》仍在CCA大放異彩共奪5獎其中包括最佳電影而成為全晚的大贏家!楊紫瓊失獎,而中國女星湯唯主演的韓片《分手的決心》亦繼《金球獎》之後再度失落CCA最佳外語片。

至於影帝方面,美國男星班頓費沙(Brendan Fraser)憑《鯨》(THE WHALE)擊敗兩位「金球出爐影帝」Austin Butler以及哥連法奴(Austin Butler)捧走最佳男主角獎座。班頓上台領獎時難掩興奮之情與多位影星擁抱。

《第28屆Critics’Choice頒獎禮部分得獎名單》

【電影組】

最佳電影:《奇異女俠玩救宇宙》

最佳男主角:班頓費沙《鯨》

最佳女主角:姬蒂班查《TÁR》

最佳男配角:關繼威《奇異女俠玩救宇宙》

最佳女配角:安琪拉貝茜《黑豹2:瓦干達萬歲》

最佳導演:Daniels《奇異女俠玩救宇宙》

最佳原著劇本:Daniels《奇異女俠玩救宇宙》

喜劇組最佳電影:《神探白朗:抽絲剝繭》

最佳群體演出:《神探白朗:抽絲剝繭》

最佳動畫:《吉拿域.戴拖路之皮諾丘》

最佳外語片:《革命雙雄》(印度)

最佳歌曲:《Naatu Naatu》(《革命雙雄》)

最佳配樂:Hildur Guðnadóttir《TÁR》

【電視組】

劇情組最佳電視劇:《絕命律師》

劇情組最佳男主角:Bob Odenkirk《絕命律師》

劇情組最佳女主角:Zendaya《毒癮女孩》

喜劇組最佳電視劇:《小學風雲》

喜劇組最佳男主角:Jeremy Allen White《大熊餐廳》

喜劇組最佳女主角:Jean Smart 《天后與草莓》

電視電影組最佳電視劇:《Weird: The Al Yankovic Story》

迷你劇/電視電影組最佳男主角:丹尼爾烈格夫《Weird: The Al Yankovic Story》

迷你劇/電視電影組最佳女主角:雅曼達施菲《新創大騙局》