分出勝負！姬蒂班查擊敗楊紫瓊勇奪CCA影后（附得獎表）

《第28屆Critics’Choice頒獎禮》（CCA）於美國加州舉行完畢，各個獎項已名花有主。澳洲女星姬蒂班查（Cate Blanchett）最終憑大熱電影《TÁR》擊敗《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once）的楊紫瓊勇奪電影最佳女主角！

雖然失落影后寶座，但《奇》仍在CCA大放異彩共奪5獎其中包括最佳電影而成為全晚的大贏家！楊紫瓊失獎，而中國女星湯唯主演的韓片《分手的決心》亦繼《金球獎》之後再度失落CCA最佳外語片。

至於影帝方面，美國男星班頓費沙（Brendan Fraser）憑《鯨》（THE WHALE）擊敗兩位「金球出爐影帝」Austin Butler以及哥連法奴（Austin Butler）捧走最佳男主角獎座。班頓上台領獎時難掩興奮之情與多位影星擁抱。

《第28屆Critics’Choice頒獎禮部分得獎名單》

【電影組】

最佳電影：《奇異女俠玩救宇宙》

最佳男主角：班頓費沙《鯨》

最佳女主角：姬蒂班查《TÁR》

最佳男配角：關繼威《奇異女俠玩救宇宙》

最佳女配角：安琪拉貝茜《黑豹2：瓦干達萬歲》

最佳導演：Daniels《奇異女俠玩救宇宙》

最佳原著劇本：Daniels《奇異女俠玩救宇宙》

喜劇組最佳電影：《神探白朗：抽絲剝繭》

最佳群體演出：《神探白朗：抽絲剝繭》

最佳動畫：《吉拿域．戴拖路之皮諾丘》

最佳外語片：《革命雙雄》（印度）

最佳歌曲：《Naatu Naatu》（《革命雙雄》)

最佳配樂：Hildur Guðnadóttir《TÁR》

【電視組】

劇情組最佳電視劇：《絕命律師》

劇情組最佳男主角：Bob Odenkirk《絕命律師》

劇情組最佳女主角：Zendaya《毒癮女孩》

喜劇組最佳電視劇：《小學風雲》

喜劇組最佳男主角：Jeremy Allen White《大熊餐廳》

喜劇組最佳女主角：Jean Smart 《天后與草莓》

電視電影組最佳電視劇：《Weird: The Al Yankovic Story》

迷你劇／電視電影組最佳男主角：丹尼爾烈格夫《Weird: The Al Yankovic Story》

迷你劇／電視電影組最佳女主角：雅曼達施菲《新創大騙局》