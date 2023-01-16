兔兔妝品加持　新年好氣色

到了年底，相信大家的化妝品保養護膚品都快要用完了吧？何不趁着有限定禮盒設計時購入，精美的兔兔或新年設計絕對能成為你化妝台上的最美裝飾。今次為大家帶來多款唇部及臉部底妝產品，好讓一眾女生可以化個靚妝，打造新年好氣色，令人緣、財運、桃花運更旺盛！

純素緞光柔滑唇膏

不說不知道，一說嚇一跳，原來傳統的紅色唇膏是由昆蟲提煉的胭脂紅色素打造而成，過程中需要接近約70,000隻雌性昆蟲。但HOURGLASS的UNLOCKED緞光柔滑唇膏是一款100%純素紅色唇膏，不使用任何動物副產品。這款唇膏具有超強補濕成效，只需輕輕一抹即能顯色，並帶有緞面乳霜質地的效果。配方中更加入滋潤成分，包括杧果籽油、牛油果油和摩洛哥堅果油，用後雙唇更柔軟及充滿光滑感。唇膏共有21種顏色以供選擇，大家除了在過年期間使用正紅色，平日化妝也有更多選擇。

紅金喜慶彩妝

為迎接新年，Nars為王牌產品設計出全新限量版新年節日包裝系列。系列採用寓意著幸運的紅色和金色，設計出原生光蜜粉餅組合以及一套4款的化妝掃組合。並且更推出了6款鮮明色彩的全新妝品Air Matte Ultra Lip Tint 空氣絲絨唇釉為大家慶賀新歲！當中的空氣絲絨唇釉6款顏色都十分適合亞洲人的膚色，318、319、888這三個色號更能塑造偽素顏的效果。系列的凝膠狀配方，添加了雲霧柔化複合物，可維持長逹8小時妝效，一整天在外百年都可以Hold住好氣息。

兔仔圖案底妝

踏入兔年，底妝也不能馬虎。Laura Mercier呈獻限量版2023王牌No.1新春節日彩妝系列，當中帶來多款塑造無暇底妝的產品，為大家換上持久透亮的開運新妝。推薦必搶剛榮獲Cosme 2022年香港美妝大賞碎粉部門賞第1名的限量版柔光透明蜜粉，粉質細滑容易上妝，且擁有超強的持妝效果，無論新手或專業化妝師都很合用。搭配國民初戀色號胭脂Ginger，顯白透嫩的珊瑚粉橙色為大家輕易塑造兔年開運新妝。胭脂粉餅更鑄刻藝術兔子圖騰，絕對是兔年必收藏的驚喜限量彩妝。