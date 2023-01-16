張穎穎疑似哭訴同汪小菲分手　張蘭出手捧打鴛鴦

台灣女星徐熙媛（大S）前夫汪小菲同現任女友張穎穎愛得癡纏，不過二人多次傳出離離合合，加上「未來奶奶」張蘭講到明唔Like女方，搞到大家都面左左。點知前日（14日）張穎穎忽然上載長文稱：「愛情沒了可以再遇，人生本來就一無所有，有啥不能從頭再來？」等句子，疑似暗示同汪小菲分手！

點知佢去到夜晚，更加開Live對鏡頭哭訴，喊晒口咁又唔講咩原因，係咁問：「憑甚麼要我承受這些呢？」點知張蘭今次索性點名捧打鴛鴦：「就憑你是個心機女！」擺明就係睇張穎穎唔順眼，公開指摘對方，而「#張蘭評論張穎穎心機女#」話題已經有逾2.1億閱讀量，全城都食花生。忍足兩日，張穎穎今日（16日）終於向張蘭開戰：「尊重您是個長輩，一直告訴小菲百善孝為先，從始至終沒有說過您一句不好，理解您的不容易，但您好像在逼我站出來？真不知道你是真心愛您兒子還是為了流量每天罵人。過往哪個沒被您罵過，忘了您給我發的語音喊寶貝兒，讓我多關心小菲多照顧他了？所有的東西都有紀錄，別再逼我了。」暗指張蘭再鬧佢，佢就會公開張蘭雙面人證據。

有網友就估計張穎穎如此崩潰，原因有可能係汪小菲近日頻頻搭訕張蘭新助播文文，曾自認同媽咪關係差嘅汪小菲，最近係咁搵阿媽開Live，被指貌似女星張雨綺嘅文文每次現身，汪小菲都一直望實對方，又不斷主動詢問對方信息，得知文文係單親媽媽時，汪小菲直頭笑到出口，網友就估計汪小菲同文文一連串互動，就令張穎穎呷大醋。

而大S同汪小菲嘅離婚生活費官司，今日上午再次開庭，雙方都僅委由律師出庭。庭訊只花15分鐘就結束，雙方律師走出法庭後被問及開庭狀況均不願透露。