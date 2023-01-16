新春自煮食乜好　意頭十足賀年菜

海味浸發後，就要揀合適食材配搭，好似大小適中的鮑魚浸發後，就可以炮製成不同菜式。譚師傅就用鮑魚配蟹肉，鮑魚切雙飛薄片捲住蟹肉，他建議指，想有更佳口感和方便包裹，可選完整蟹鉗肉，再配炸香燴煮的腐竹，淋上黃澄澄的南瓜汁，金光閃閃好意頭，鮮味又富嚼勁。

至於海參及花膠，烹調後軟腍入味，老少咸宜又富營養。浸發後先以雞湯燴至入味，然後再用鮑汁作配，味道鮮上加鮮。譚師傅指如果沒有鮑汁，可改用雞湯加蠔油和糖煮至濃郁，埋芡後淋在食材上，一樣美味。他還教大家一個貼士，就是用花膠煲湯時，建議在最後半小時才放入湯內，便不怕溶掉。

金湯鮑魚蟹肉卷

鮑魚和蟹肉配搭，鮮上加鮮，和腐竹一起吃，提升口感，黃澄澄寓意金銀滿屋。

材料：

鮑魚 1隻

南瓜 3両

蟹肉 1両

鮮腐竹 1塊

鹽 少許

糖 少許

生粉 少許

上湯 適量

油 適量

做法：

1.鮑魚浸發後，橫切一半，再切雙飛薄片。

2.鮑魚片捲住蟹肉，蒸3至4分鐘。

3.腐竹切成約3.5吋 x 1.5吋，蘸生粉落鑊脆炸，盛起用上湯燴煮至略軟；將鮑魚卷放在腐竹上。

4.南瓜切件蒸熟壓成蓉，加鹽、糖和少許湯汁拌勻，淋在鮑魚卷上便成。

海參扣花膠

原條海參和原塊花膠，加鮑汁後用刀叉享用 ，豪氣又矜貴。

材料：

海參 1條

鴨泡肚膠 1塊

生粉 少許

鮑汁 適量

蠔油 少許

老抽 少許

糖 少許

雞湯 適量

做法：

1.花膠和海參浸發後洗淨。

2.花膠和海參汆水。

3.雞湯加蠔油和糖煮勻，放入花膠、海參煮半分鐘撈起。

4.鮑汁加蠔油、老抽煮勻埋芡，淋在花膠和海參上即成。