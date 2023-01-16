新春自煮食乜好　意頭十足賀年菜

2023年01月16日 14:00
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    海味浸發後，就要揀合適食材配搭，好似大小適中的鮑魚浸發後，就可以炮製成不同菜式。譚師傅就用鮑魚配蟹肉，鮑魚切雙飛薄片捲住蟹肉，他建議指，想有更佳口感和方便包裹，可選完整蟹鉗肉，再配炸香燴煮的腐竹，淋上黃澄澄的南瓜汁，金光閃閃好意頭，鮮味又富嚼勁。
    至於海參及花膠，烹調後軟腍入味，老少咸宜又富營養。浸發後先以雞湯燴至入味，然後再用鮑汁作配，味道鮮上加鮮。譚師傅指如果沒有鮑汁，可改用雞湯加蠔油和糖煮至濃郁，埋芡後淋在食材上，一樣美味。他還教大家一個貼士，就是用花膠煲湯時，建議在最後半小時才放入湯內，便不怕溶掉。
    金湯鮑魚蟹肉卷
    鮑魚和蟹肉配搭，鮮上加鮮，和腐竹一起吃，提升口感，黃澄澄寓意金銀滿屋。
    材料：
    鮑魚 1隻
    南瓜 3両
    蟹肉 1両
    鮮腐竹 1塊
    鹽 少許
    糖 少許
    生粉 少許
    上湯 適量
    油 適量
    做法：
    1.鮑魚浸發後，橫切一半，再切雙飛薄片。
    2.鮑魚片捲住蟹肉，蒸3至4分鐘。
    3.腐竹切成約3.5吋 x 1.5吋，蘸生粉落鑊脆炸，盛起用上湯燴煮至略軟；將鮑魚卷放在腐竹上。
    4.南瓜切件蒸熟壓成蓉，加鹽、糖和少許湯汁拌勻，淋在鮑魚卷上便成。
    海參扣花膠
    原條海參和原塊花膠，加鮑汁後用刀叉享用 ，豪氣又矜貴。
    材料：
    海參 1條
    鴨泡肚膠 1塊
    生粉 少許
    鮑汁 適量
    蠔油 少許
    老抽 少許
    糖 少許
    雞湯 適量
    做法：
    1.花膠和海參浸發後洗淨。
    2.花膠和海參汆水。
    3.雞湯加蠔油和糖煮勻，放入花膠、海參煮半分鐘撈起。
    4.鮑汁加蠔油、老抽煮勻埋芡，淋在花膠和海參上即成。