和食王者　港島新登場

和食素來深得一眾巴絲打喜愛，最近就有兩間堪稱為拉麵界王者及日式御結湯品王者登陸港島區，為大家帶來王者滋味！

特色拉麵及酒餚

日本過江龍、有拉麵界王者美名的「GOGYO五行」經短暫離開香港市場後，最近強勢回歸，於中環開設全新店，除供應招牌名物、以熱油高溫烘烤湯底的自家秘製味噌醬，帶來獨特焦香味的「五行焦香味噌拉麵」及4款神級拉麵包括法式烤牛清湯拉麵、五行焦香醬油沾麵等之外，還與來自日本博多的知名串燒專門店八兵衛合作，帶來琳琅滿目的串燒選擇之餘，仲有一系列精緻的日式佐酒小食及料理。此外，新店更與多個界別不同領域包括咖啡、啤酒、插畫及時裝等界別合作，帶來一系列令人驚喜的餐點。新店更特別增設多款日式外賣便當，設有刺身、壽司、天婦羅及串燒等。想邊品嘗和食邊歎美酒，新店引入了被譽為燒酎界中最難入手的「三大夢幻逸品」，分別是帶有柑橘芳香的「村尾」、沉穩順喉的「魔王」，以及廣受喜愛的「森伊藏」，3款一律出自九州、合稱「3M」（均以M字開頭）並藏身於隱藏酒單中，想歎夢幻酒品就要識得柯打喇！

潮食卿結加靚湯

去年成立的OMUSUBI乃由逾十年前登陸香港的御結名店集團所開設，為慶祝品牌開業一周年，於中環及鰂魚涌開設全新分店，嚴選新鮮健康食材及使用指定農家出產的低農藥和無害環境的優質日本產稻米炮製出高品質的正宗和風滋味，當中不少更是限定單品，好似和風蜆肉昆布清湯、紅雪蟹膏帆立貝御結及將於2月登場北海道產炙燒明太子御結，菜單有逾20款口味御結及3款由日本天然食材製成的日式高湯，而多種配搭的「御結+高湯」更充分展現出日本地道風味，包括和風蜆肉昆布清湯加日本紀州無核梅乾或北海道產炙燒明太子御結、京都腐皮豆乳昆布湯加香辛醬油金平蓮藕或青唐辛⼦味噌辛香燒牛舌御結等。此外，品牌更推出一周年感謝祭優惠，好似太古坊新店會由即日至1月20日推出限定三重賞，包括送出精美日式棉質手提袋和湯品套餐優惠等；第二浪將於農曆新年後亦會送上限時精彩禮遇呢！