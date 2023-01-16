本日日本：千人票選！3大超級錢湯洗邋遢

過兩日便是年廿八，不少人都會洗邋遢來迎接兔年！要數最重視洗澡的國家，日本絕對係名列前茅，除了有公共澡堂「錢湯」外，更有規格及設施進一步升呢的「超級錢湯」！日本旅遊情報雜誌《Jalan》最近舉行了問卷調查，訪問了1,053人選出2021年後新開業的超級錢湯排名，排第一名的AQUAIGNIS淡路島位於兵庫縣淡路島北面國營明石海峽公園內，無論天然溫泉、餐廳及水療中心一應俱全，兼且更有無敵大海景，在此洗邋遢絕對夠爽！

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No.1 兵庫縣：望海歎溫泉

以「淡路島的治愈及飲食」為概念的AQUAIGNIS淡路島，是一所不過夜的綜合型天然溫泉Resort。主打兩個入浴設施 ，當中注目的莫過於長45米的無邊際溫泉池「伊弉冉之湯湯」，對出有無敵大阪灣海景。另一個內風呂「伊弉諾之湯」使用地下1,000米湧出的天然溫泉，泉質為鈉氯化物泉，可以滋潤肌膚，帶來補濕效果。與此同時，館內分別有4間餐廳，包括由東京知名意式餐廳Alporto主廚負責、主打意大利海鮮料理的Pescheria Ancora，還有淡路市岩屋壽司名店鮨希凜老闆開設的鮨贈等，透過不同風格料理呈現淡路島食材滋味。館內還有由人氣美容師鈴木Saly主理的水療中心手水敷，並同時設有淡路島最大的租單車店 CYCLISM AWAJI，浸完溫泉不妨來趟環島遊。溫泉收費成人全日¥2,000起（約HK$120）。

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No.2 京都府：24小時美肌之湯

排名第二位的是24小時營業、位於京都西京區的京都竹之鄉溫泉萬葉之湯，以「置身市區都可享受溫泉樂趣」為概念，設有鹼性單純溫泉及鈉碳酸氫鹽泉兩種不同泉質的源泉，均是浸完皮膚會變滑的「美肌之湯」，並設有露天風呂、按摩浴池、立湯、寢湯、座湯等9個浴池。也可加¥1,100（約HK$66）體驗岩盤浴，利用熱礦石溫暖身體，出一身汗後有助改善新陳代謝及血液循環，排出身體廢物。之後可到館內餐廳萬葉庵醫肚，提供御膳、丼物、麵、定食、鍋、甜品、飲品等，於悠閒的環境下慢慢品嘗。另外還有按摩、休憩區、漫畫閱讀區、電子遊戲區等。想要私人空間的話可預約附露天風呂的房間，想過夜則可選擇隔鄰同集團經營的Hotel Kyoto Eminence。成人收費每位¥2,530起（約HK$152）。

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No.3 三重縣：全身享受

排名第三的溫泉設施神馬之湯位於三重縣桑名市多度町，一大賣點是提供多種溫泉浸泡選擇。其中的露天風呂泉質是呈啡色的鹼性單純溫泉，屬低刺激性，有效增進健康及美肌。另一主打的「深湯溫泉」最深處達110cm，可將全身浸入水中，邊泡邊眺望濃尾平野的景色。內湯則是碳酸泉，高濃度的人工碳酸泉令全身血管擴張，改善血液循環。另外還有按摩身體各部位的Attraction Bath、熱湯風呂、水風呂等。其他設施方面包括有遠紅外線桑拿，另外加¥300（約HK$18）可使用岩盤浴，共有3間岩盤房，其一是播放着瑜伽及觀光短片的「Projection岩盤浴」，並有岩盤浴專用的休息空間。館內的餐廳以「本地生產，本地消費」為主題，使用當地農民種植的蔬菜及米入饌，還有桑名出產的文蛤及紀伊長島直送的魚乾等食材。入館費用成人每位¥980起（約HK$59）。