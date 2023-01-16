林襄「攻港第一擊」　Big爆水着打頭陣

今晚J2播出全新旅遊節目《自然系女子旅行》，由「港女」林映暉主持，並邀得三大台灣女神擔任嘉賓，包括人氣爆燈的「啦啦隊女神」林襄、34C「樂天女孩」張雅涵以及「音樂系女神」黃上晏，她們會齊齊探索台灣好去處。

首集由林襄打頭陣，她與林映暉會體驗特色Camping，親親大自然與各種可愛動物互動之餘，更分別以靚靚水著及浴衣Look上陣，非常癢眼！除了參與節目拍攝，三大台灣女神會在節目播出期間輪流或合力於IG進行直播，與觀眾互動之餘，更會送出「女神限量親筆簽名紀念禮物」，包括林襄座枱年曆、雅涵海報以及上晏特別版寫真集。行程早已排得密密麻麻的林襄由於十分重視「攻港第一擊」，故還是刻意抽出空檔配合宣傳，實在是香港「襄迷」福音。

至於張雅涵與林襄一樣，同是台灣職棒啦啦隊「樂天女孩」成員，身高只有152cm的雅涵雖然細細粒，但34C上圍加21吋螞蟻腰成功秒殺一眾宅男，她曾推出寫真集及個人音樂作品，亦曾於台劇《戲說台灣》中飾演蘭花精，憑絕美造型被封為「最美蘭花精」。而黃上晏畢業於台灣師範大學音樂系，擁有甜美笑容加上D級上圍，集才華、美貌與身材於一身。上晏除了是知性美女，私底下亦十分好動，在節目中會走入深山做瑜伽，相當有心思。