張繼聰爭氣首膺最佳男演員　影帝夫人謝安琪發文勁洋葱

2022年度香港電影評論學會大獎剛公布得獎名單，張繼聰奪得影帝，他得悉獲獎感到非常開心及感恩，並謂：「我會保持一個謙卑的心，繼續努力成為一個好演員，多謝大家。」老婆謝安琪更加開心到震，並在社交網發文中「親愛的張先生，你一直是我敬愛的好演員，做好本分說好故事，默默努力為角色服務，寛廣而用心的你，勤懇地讓觀眾看到，劇情背後的世界和劇本的視野，恭喜你榮獲香港電影評論學會『最佳男演員』。

而由韋家輝執導、監製及編劇，劉青雲、蔡卓妍、林峯等主演的英皇電影《神探大戰》橫掃3大獎項，包括最佳導演、最佳編劇以及推薦電影之一。韋家輝對獲獎表示由衷感激：「感謝電影評論學會！感謝英皇電影！感謝《神探大戰》一眾手足及優秀演員！我會繼續用謙卑的心拍好電影！感謝神！」與韋家輝合作為電影編劇的麥天樞及陳偉斌對獲獎表示開心，麥天樞坦言受寵若驚：「我定必繼續努力寫多啲劇本！以後冇得打波！冇得拍拖！冇得唱K！冇得打機！」陳偉斌感謝兩位拍檔、電影的台前幕後同事以及香港電影評論學會。

至於其他獎項方面，最佳男演員由張繼聰獲得，其他推薦電影除了《神探大戰》外，還有《七人樂隊》、《飯戲攻心》、《過時．過節》及《明日戰記》等。