﻿﻿【美女饕廚】中環大館西班牙菜篇

今次為大家介紹位於中環荷李活道大館的一家西班牙餐廳，之前都有介紹過這裏的日本餐廳。這裏為法定古蹟，建築給大家帶來一個充滿歷史文化氣息的氣氛。餐廳位置是一個獨特的用餐空間，極具地中海風情元素和風格，主廚為Chef Antonio，菜單針對著西班牙傳統特色，還融入現代的風味，菜餚精緻，讓我們印象深刻的是獨特的藝術餐具，令整頓菜大大提升了藝術氣息。

Chef先介紹Candeal Bread，這款麵包在西班牙很常見，由小麥製成，外皮薄薄酥脆，內裏質地柔軟細密，像海綿般吸收了來自西班牙南部的橄欖油一起吃。

前菜是西班牙火腿和凍湯，凍湯味道清新鮮美，蔬果酸甜平衡恰到好處，忍不住一口喝完。下一道是扇貝刺身配上另一款西班牙凍白湯──Ajoblanco；淡淡杏仁香點綴着提子，十分醒胃。再來是西班牙鯖魚和肥美的金槍魚腩片，底部是煙熏茄子，再用發酵魚露醃製。

之後是Espardenya，是西班牙海產，屬於海參類，它的外貌與蘇格蘭蟶子相似，質地偏爽身，用濃郁的西班牙血腸醬汁和甜豆來提升鮮味。而另一海鮮Percebes作配菜，又稱為鵝頸藤壺或鬼爪螺，看起來像烏龜的爪，每隻爪裏面是一小塊肉，味道鮮美帶甘，口感耐嚼有點像蜆，配搭着這道菜的主角狗鱈魚。

主菜是西班牙Carabinero，對我來說絕對是亮點，因為我特別鍾情西班牙大紅蝦，蝦頭爆膏添了輕微的辣做成泡沫醬，十分惹味，蝦肉煮至完美7成熟，鮮甜彈牙，大廚刻意煎一邊至焦脆的西班牙鍋飯，就像我們本地的煲仔飯飯焦，再配上大蒜蛋黃醬，這一道菜充分體驗廚師團隊滿滿的心機，是我在香港嘗試過最好吃的西班牙鍋飯之一。

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）