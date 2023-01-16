張敬軒自小學詠春　揚言票房破7千萬肉搏王菀之

歌手張敬軒（軒仔）與王菀之（Ivana）今晚（16日）出席兩人主演的英皇賀歲片《超神經械劫案下》首映，他指已看了多次試片，終於可以看到正式版，心情緊張又期待：「係我人生第一部電影嘅首映禮，有結婚擺酒嘅感覺，我尋晚都無瞓，真係緊張到BB生出來，好期待。」

諗定回饋戲迷

問預計會有多少票房預計？軒仔笑言：「我黐住8千萬票房女星（Ivana）喺隔離，我有一半已經好開心。（如果票房好做乜回饋戲迷？）我已經諗好咗，如果2千萬我會同Jeffrey（魏浚笙）操肌3個月之後騷畀大家睇，我哋向來行真材實料。（你喺戲中有背後全裸，咁會唔會騷正面？）戲中洪嘉豪係唯一一個有前面裸。（你正面露唔露？）睇吓票房先，如果谷到，觀眾咁支持5、6千萬啦，不過露前面係唔合法，我、白只、魏浚笙、洪嘉豪5千萬我哋可以玩劍擊，奧運都有呢個項目，係一個體育運動，睇吓劍係咩質地啦，睇吓票房幾多，6千萬搵棍互毆。」

站在一旁的Ivana聞言笑過不停，問Ivana若票房好是否會着泳裝？她自言不知道觀眾是否想睇，又指着泳衣冇難度，她說：「戲中我同張敬軒好多動作戲，如果7千萬，我哋賣飛玩1場Live嘅打，我哋係行實力派。」軒仔即自誇自小學詠春：「我個二字拑羊馬，由細開始練，有時急尿都會咁做。」Ivana就窒對方：「我真係睇唔出你識打詠春。」