戴祖儀蔣家旻鬥嘴放笑彈　譚俊彥廚藝了得顯功架

藝人譚俊彥（Shaun）、戴祖儀、蔣家旻及江嘉敏擔任無綫飲食節目《做節必食18道菜》的嘉賓，品嘗廣東的新春菜式。其中戴祖儀與蔣家旻瘋狂互窒大放笑彈，當二人入廚幫手撻蝦膠時，雖然手勢同樣麻麻，但卻仍有「閒情」鬥嘴，先是祖儀發動攻勢：「睇嚟我哋都係同一類人喎。」家旻聞言反擊：「我覺得我撻得好過你少少。」祖儀唔執輸再補多句：「五十步笑百步！」之後試食「脆皮鹽香雞」時，家旻抵不住誘惑自爆：「平時食雞我唔食雞皮，呢次我要連埋雞皮同瑤柱一齊食。」祖儀聞言再「發攻」：「平時唔食雞皮？你實在太過分！我究竟聽咗啲咩？」家旻則扮惡睥住對方，場面搞笑。

至於廚藝了得的Shaun在節目上大晒功架示範處理龍蝦，他分享心得說：「其實有啲軟骨位（指龍蝦尾），只要一吓啪斷佢之後再一抽，就可以成條（龍蝦肉）攞晒出嚟。」由於他有姿勢兼有實際，師傅見狀都忍不住大讚他專業，他事後笑言：「煮嘢食最緊要慢慢嚟，唔可以太心急，一心急就唔好食！」曾在外地留學的他笑指以前每逢新年都會與一班同學於中餐館食飯慶祝：「一食麵就會諗到嗰句，『除咗食麵之外，係想見多大家幾面』，新年大家聚埋一齊時會特別掛住屋企人。」