王君馨自薦甄子丹開戲　遺憾冇得同宇宙最強過招

藝人王君馨（Grace）於「宇宙最強」甄子丹賀歲電影《天龍八部之喬峰傳》內，飾演馬夫人（康敏），片中要騷長腿跌膊色誘丐幫中人。Grace今晚（16日）出席電影首映禮，表示仍未欣賞自己的演出，但笑言：「可能仲有啲花曼（電視劇《鐵拳英雄》）嘅味道。（唔擔心老公呷醋？）佢今晚都有嚟，不過睇慣我唔驚，反而唔敢畀爸爸睇！」

對於能夠與子丹合作，Grace表示：「係王晶話畀我知佢會開戲，咩角色我都未知就傳自己嘅資料畀佢，一晚內已經落實由我演。能夠同丹爺合作緊張同受寵若驚，不過今次拳腳功夫唔多，遺憾冇得同宇宙最強過招，不過我膽粗粗畀自己動作嘅視頻佢睇，希望指點一二，佢都有教我窺門，希望日後有機會再結片緣。」她又難忘其中一場戲被劉雅瑟踩手背：「我手掌嘅皮比較薄，丹爺都叫我小心啲，不過佢哋好保護演員，啲護墊好用，我幾想買番套返屋企。」

談到離巢無綫後，工作機會似乎增加不少，Grace表示：「係多咗好多新嘗試，離開咗舒適圈同唔同嘅人合作。如果當時我唔喺內地拍緊綜藝節目，返去內地工作嘅話需要隔離，我就未必接到呢部戲，我哋呢啲電視出身嘅，比較難踏足影圈。（新年後再返內地工作？）留喺香港，大家有工作可以搵我，之前走得太耐，要陪老公喇。」