慾望旅程　激戰冇時停

唔少人都趁住農曆新年假期去旅行，AV業界資深人士神仙乙就表示，去旅行遊覽景點，體驗一下當地嘅風土民情的確寫意，不過返到酒店就好悶喇，如果好似日本AV界嘅旅行系列咁，能夠搵番個無論係生活上定床上都夾得嚟嘅伴侶一齊旅行就最爽啦！

假戲真做

由片廠本中出品嘅《與百瀨飛鳥二人的無劇本溫泉旅行》中，百瀨飛鳥深得AV廠嘅寵愛，特別安排佢去一次溫泉旅行，而且仲派咗一位靚仔男優同行，兩人可以拍住拖咁遊覽不同景點，然後食完飯再返去旅館浸溫泉，期間梗係要打番場激烈水戰啦！雖然全片冇乜劇情可言，但係飛鳥同男優火速結成情侶，玩得不知幾咁溫馨，到床戰嘅時候更加砌到難捨難離，呢鋪真係假戲真做喇！

背夫偷漢

喺FALENOTUBE推出嘅《只限兩人的人妻不倫旅行》入面，人妻未來同老公結婚多年之後，對夫妻生活感到乏味，房事更係平淡無味，為咗令自己身心得到滿足同刺激，佢居然背夫偷漢，仲約埋情夫去溫泉旅行。去到旅館之後，未來同情夫打得火熱，玩完床戰又去浸溫泉打水戰，毫無保留咁發洩慾火，而未來喺呢段不倫關係之中顯得極為陶醉。

瘋狂獵男

同樣由本中推出嘅《2日1夜緊張中出》，係小惡魔系女優安部未華子踏入引退階段嘅特別企劃作品，今次未華子會踏上獵男之旅，去到不同地方遊覽順手物色素人男優同佢合作拍AV。不過，一個人去旅行又好悶，所以佢就搵埋葵玲奈組成獵男二人組，由於兩女嬌俏可愛又識得冧仔，令每個男人都難以拒絕，玩完車震又返酒店玩3P，所有精力都被吸乾！

簡評

本仙成日都想去旅行，但係假期同金錢都有限，一年都去唔到一次，所以最鍾意欣賞日本AV界嘅旅行系列嚟望梅止渴！今次為大家介紹嘅3部旅行作品中，最鍾意百瀨飛鳥主演嘅《與百瀨飛鳥二人的無劇本溫泉旅行》，因為飛鳥同男優拍住施去旅行，兩人玩得開心又相處溫馨，感覺浪漫又窩心，去到旅館上床激戰時亦熱情洋溢又夠肉緊，如果唔講真係會以為佢哋係熱戀中嘅情侶。