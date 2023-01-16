Momo Rina溫泉浸奶　血脈沸騰

冬天凍冰冰，最好嘅活動梗係浸溫泉啦！不過相對成班兄弟一齊浸，相信更多人想同靚女溫馨浸一浸，如果對方仲係呢位韓國性感網紅Momo Rina嘅話，咁就更加興奮無比喇！

毛巾遮三點

日本風俗業有個術語叫「潛望鏡」，就係指男士喺享受浸浴服務期間，因為抵受唔住風俗孃嘅色誘，情不自禁出現生理反應，猶如潛望鏡伸出水面而得名。其實唔可以話男士太衝動，而係因為索爆嘅風俗孃令人蠢蠢欲動。

無論同靚女浸浴又好，浸溫泉都好，點解會令男士會咁興奮呢？只要睇吓呢位嚟自韓國嘅性感網紅Momo Rina，早前喺社交平台上所分享嘅一輯溫泉寫真相，就知道點解靚女浸溫泉，特別令男士興奮，事關喺寫真中佢以一條毛巾遮住身上三點，露出大半球之餘，仲有白滑美股，加埋玲瓏浮凸嘅曲線美一覽無遺，相當性感火辣，真係好吸引，難怪呢輯寫真一出就成為網絡熱話。

出網絡寫真

原來曾有唔少網民以為外形清純嘅佢係日本妹，不過又唔怪得網民嘅，事關佢精通日文，喺社交網經常以日文發貼文，就係因為咁嘅緣故，先至令網民有咁嘅誤會。

事實上，Momo Rina愛到日本旅行，尤其係喜歡去溫泉旅館，一邊浸溫泉一邊欣賞靚風景，真係好寫意，佢仲話希望可以拍番輯以日本溫泉為主題嘅寫真添，而此話一出，即時令到粉絲勁派Like。不過話說回來，作為性感網紅嘅Momo Rina，有別其他女網紅嘅做法，就係冇經營OnlyFans帳號，反而學似日本寫真女優咁推出網絡寫真集，露肉感相當高，睇到人血脈沸騰，難怪佢嘅社交網由上年1月開設至今，粉絲已超過17萬啦！

Profile

出生地：韓國

身高：160cm

三圍：34D-23-34

Momo Rina嘅網絡寫真集性感度高，而且人氣十足，但其實佢喺社交平台上所分享嘅性感自拍照同樣迷人無比，最重要係造型夠豐富，睇到人流晒口水！