誓擺脫「炎明熹勁敵」之名　洪韻騏減肥增星味

HOY TV選秀節目《就是青春》出爐三甲洪韻騏（Wincy）、張鈊貽（VALC）與康志維（Edmond），由素人一躍成為歌手，他們均自覺仍有改進空間。被外界批評冇星味兼身形微胖的Wincy順應民意，高呼：「我要減肥，呢個係我新一年目標，見到其他參賽者瘦咗好多，但自己冇乜變化，我唔可以輸畀佢哋。至於星味要一段時間，我本身性格唔似明星，我會盡量去學習。」她希望搣甩「炎明熹勁敵」之名：「想畀大家記得我係我，唔想將兩個人嘅名放埋一齊，希望將來搵到自己嘅風格。」

Edmond性格被動輸蝕

至於性格內斂的Edmond最想戒掉被動態度：「以前因為太被動而錯失好多機會，依家想主動做多啲、學多啲，展露畀觀眾睇。」曾夢想成為舞蹈員VALC坦言要接受自己成為歌手及改善歌藝。

談到發展方向及目標，3人均希望推出自己包辦曲詞的作品，就連最想合作的歌手，他們的品味都非常一致，不約而同點名林家謙，Wincy更表示會降低要求：「唔一定係唱歌，隔籬斟茶遞水都得，只要我見到佢，佢又見到我就得。」非常搞笑！除了林家謙外，VALC與Edmond分別想跟湯令山及張敬軒合作。