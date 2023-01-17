【是日通勝】

農曆十二月廿六

壬寅年 癸丑月 乙亥日

吉時：凌晨1時至3時、凌晨3時至5時、上午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

宜：祭祀、會友、入學

忌：嫁娶、栽種、伐木

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：9、12、40

幸運顏色：綠、青

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：理財有道，收入水漲船高，毋須為生活操心。

金牛座：各方面的運勢都不錯，可望迎來愉快一天。

雙子座：理財要有周詳計劃，否則有可能陷入財困。

巨蟹座：努力向目標進發，運氣差也不能阻你成功。

獅子座：保持樂觀，多展露笑容，愛情運將直線上升。

處女座：樂於助人可收獲好人緣，斤斤計較易犯眾憎。

天秤座：凡事要向好的方面想，不應把失意無限放大。

天蠍座：事業運上升，處變不驚，沒有問題可難倒你。

人馬座：善惡到頭終有報，要謹記害人之心不可有！

山羊座：抽空做適量運動，對身心有益，勿再偷懶！

水瓶座：沒必要與別人作比較，跟自尋煩惱冇分別。

雙魚座：好人有好報，宜趁順境時幫助有需要的人。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）兔 事業旺

（跌）蛇 心情差

鼠：懂得在職場爭取表現，成功指日可待。

牛：許多事不能順利進行，士氣跌落低谷。

虎：獲貴人支持，遇到困難也能化險為夷。

兔：運氣好，快處理該做的事，不宜再拖。

龍：有伴侶者要安分守己，以防爛桃花纏身。

蛇：是日沖煞，心情惡劣，人際關係受衝擊。

馬：操勞過度，抵抗力下降，需注意休息。

羊：樂觀上進，你的正能量能感染身邊人。

猴：財運低迷，留待明天才處理錢銀問題吧！

雞：有偏財運，今天易買到物美價廉的東西。

狗：桃花運強勁，單身者易遇到不錯的對象。

豬：得財有難度，忌沉迷享樂，要看緊錢包。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

2023年馬、羊、猴運勢

馬：受「破太歲」影響，但傷害性不大。事業上，得到「天官」吉星加持，有利公職人員，再加上「太陰」照耀，會得到女性提攜，備受賞識。感情上，「天喜」吉星照住，有利生小朋友。財運上，受「貫索」凶星影響，容易有錢銀糾紛，忌做擔保。健康方面，今年易有腳患，甚至會跌倒受傷。

羊：運勢吉凶參半，得到「三台」、「八座」吉星幫助，容易有升職機會，但必須要打穩根基，因有「浮沉」凶星干擾，若然根基不穩，遇到問題時，會惹人質疑。另有「華蓋」吉星，有利從事美術、音樂、書法、畫畫等創作。但今年的孤獨感比較重，鍾意自己一個，容易與伴侶因少了時間相處而出現問題。身體上易有小意外，受到「血刃」、「飛刃」影響，輕則容易流血，嚴重的話可能要開刀動手術，建議可以先主動去捐血，藉此化解。

猴：事業上氣勢如虹，對任職管理、領導層人士尤其有利，權力更加穩固，有實權重握優勢，貴人處處，尤其是女性長輩，對自己助力最大。財運上，受「小耗」凶星干擾，有小破財的情況出現，容易使大咗、失預算，但花費比較多用在吃喝玩樂方面，只要不投機、賭錢便可。健康方面，受「死符」凶星影響，易有小毛病，但同時又出現「地解」吉星，可望大事化小、逢凶化吉。