周杰倫馬國開騷4萬5千人朝聖創紀錄　霸氣回應負評

台灣天王周杰倫在馬來西亞武吉加里爾國家體育場舉行巡唱前被當地球迷怒轟，指因舞台設計關係，令同期舉行的足球賽的座位減少，場地爭議受外界關注。昨晚（15日）周董順利開騷，並加碼唱《說好不哭》等曲，又玩即場點唱，著名設計師Jimmy Choo及馬來西亞前羽毛球球王李宗偉也來捧場，全場觀眾達4萬5千位，創下華語歌手在該場地開騷觀眾最多的紀錄。

期間周董不但賣口乖說自己很想在此開騷，又霸氣回應網民的批評：「我老了嗎？覺得我嗓子怪怪嗎？」，他更說：「我的個性很直接，未結婚時如果有球迷說還我演唱會場地，我一定說怎麼可能？但現在長大成人、已有小孩，你們要看足球，我配合。」

由於本周三（18日）是周董的生日，歌迷趁點歌機會向他祝賀，引領全場大合唱，讓周董相當感動！馬來西亞粉絲還包下許多大樓的戶外看板、街道上的燈箱，歡迎他來到馬來西亞開唱，並祝賀他生日快樂！另外，騷前Jimmy Choo特地到周董擔任創意總監的潮店P參觀，暢談時尚話題，期間談到周董的實境節目《周遊記》，笑說下次去倫敦拍攝時，隨時邀請Jimmy Choo當節目嘉賓，可以玩關於鞋的魔術，周董說：「希望看完演唱會後，能給Jimmy老師靈感，期待之後的合作。」