東方日報C1：鄧超賀歲片改壞名　蝕頭啖湯料損失過億

內地紅星鄧超自導自演的賀歲電影《中國乒乓》，未上映先「踩地雷」，有指因臨急改戲名，導致未能及時取得批文，忍痛放棄年初一、二的黃金檔期，延至年初三上映，料損失過億票房！至於賀歲檔另一焦點《無名》，男主角梁朝偉因疫情關係，不會現身電影活動，明顯於宣傳上「讓賽」！

內地賀歲片日前開始預售，原本有7部電影上映，但預售門票卻獨欠鄧超自導自演的《中國乒乓》，令人大感奇怪，皆因該片近日獲逾百紅星舒淇與李冰冰等「加持」宣傳，但到預售日卻冇影，即惹來不少揣測，包括撤檔傳聞，結果昨日終於揭盅，該片官宣將於年初三上映，冇得飲年初一、年初二的「頭啖湯」，非常輸蝕！

《流浪地球2》未見大型宣傳

有指該片戲名及內容均要作出修改，由於劇情由真人故事改編，有指原型人物不太滿意當中內容，需作出修改，再加上片名涉及國家體育隊，為免敏感，有指已改名《逆襲》，情況與早年鞏俐主演、以郎平為主線的《奪冠》相似，該片原名為《中國女排》，上映前則改為《奪冠》，故今次鄧超等可謂重複犯錯！更糟糕的是因時間問題，有關批文未能在年初一前到手，故要忍痛改至年初三上映，參考過往大型賀歲片的售票情況，《逆襲》分分鐘損失過億票房！

除了鄧超新作延期，其他賀歲檔電影都奇情處處！現時距離年初一不足一星期，但各大片商的宣傳攻勢卻出奇寧靜。《流浪地球2》、《滿江紅》都未見有很大型的宣傳，據知，梁朝偉、王一博與周迅主演的《無名》，因應疫情問題，偉仔將不會現身電影內地宣傳，難怪近日只得王一博與導演程耳出席多個活動為電影造勢，劇組亦只靠發放偉仔之前拍下的視頻來「打Call」，其中一條短片，偉仔表示跟導演程耳合作得最舒服的地方，是兩人都是「少說話、多做事」，相當切合他的性格，故合作得非常愉快。

《滿江紅》後勁凌厲

鄧超新作蝕了頭啖湯，另外6部將於年初一上映的電影則於預售戰場爭崩頭！截至昨晚7時30分，《無名》以4,300萬人民幣（約5,000萬港元）票房登榜首，張藝謀執導的《滿江紅》以4,130萬人民幣（約4,850萬）緊隨其後，至於吳京主演的《流浪地球2》則以3,523萬人民幣（約4,100萬）排第三。不少行內人指《滿江紅》後勁凌厲，大有機會在正式上映前反超前《無名》。

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