超卓汽車頒獎巡禮：最佳日系豪華SUV—Lexus All New NX

All New NX採用GA-K底盤平台，車架結合了兩項World First結構應用，減重80kg之餘，剛性亦提高。

駕乘體驗 全面昇華

二次進化的凌志（Lexus）新世代NX車系，車身內外都經過重新設計，車架更結合了兩項World First結構應用，以及車載多項Lexus First設計，配合先進行車及安全科技的提升，為車主及乘客帶來全面昇華的豪華駕乘體驗。

全新改款 辨識度高

All New NX採用GA-K底盤平台及應用了兩項World First車架結構，包括車頂結構採用1,470MPa高拉力鋼及激光複合焊接方式（TWB）接合技術，達到提高剛性及減重80kg的輕量化目的。而車身尺碼進一步放大，軸距有30mm增長，車身線條更加立體動感，L形LED日行燈融合的新頭燈組，配上全新大型家族式面罩，增加入氣量之餘，亦令車頭辨識度進一步提高。車尾配備標誌性的一體式LED尾燈，並首次採用「Lexus」尾章設計，帶來全新觀感。車廂設備亦全面升級，首度加入e-Latch電子式門把，Ultimate版中控台標準配備14吋全高清觸控屏幕系統，可透過語音聲控功能及特定指令控制各項車上設置。此外，車載集多項功能於一身的最新Lexus Safety System+3.0主動式安全系統，進一步加強行車安全。

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