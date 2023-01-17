意大利國寶級艷星珍娜羅露寶烈吉妲離世

意大利「一代性感女神」珍娜羅露寶烈吉妲（Gina Lollobrigida）昨日在羅馬一間診所離世，享年95歲。

擁有惹火身材的珍娜未入行前曾經參加過意大利小姐選美得到季軍，在意大利迅即走紅後被荷里活電影公司睇中邀請拍電影，1956年憑與畢蘭加士打（Burt Lancaster）合演的《馬戲千秋》（Trapeze）走紅，翌年與意大利男星安東尼昆（Anthony Quinn）合演的《新鐘樓駝俠》（The Hunchback of Notre Dame）亦同樣大受歡迎。她在片中飾演的吉普賽女郎，令影迷留下深刻印象。多年來她與多位荷里活巨星包括洛克遜（Rock Hudson）、法蘭仙納杜拉（Frank Sinatra）以及尤伯連納（Yul Brynner）等合作過。其中她與尤1959年合演的電影《所羅鬥王與貴妃》（Solomon and Sheba）大受歡迎！1997年珍娜正式息影，後來轉行成為攝影師和雕塑家。2018年，珍娜獲邀請到美國里活星光大道打星星。

珍娜當年紅遍全球，就連李香琴和譚蘭卿在粵語片《分期付款娶老婆》中唱的諧趣歌曲《才子佳人》，第一句歌詞「擰柳腰好似蘇菲亞羅蘭，又似惹火寶烈吉妲。佛見到都日會起大痰。。。」都有提及珍娜和蘇菲亞羅蘭，並因而有「煲裂雞蛋」的花名。

珍娜離世消息公布後，與她差不多同期出道被外界視為勁敵的另一意大利國寶級女星蘇菲亞羅蘭（Sophia Loren）都有發聲明回應她的死訊。羅蘭說：「我對珍娜寶烈吉妲離世而深感震驚同傷心。