「歲次癸卯（兔年）」 特別郵票

【特約報道】二○二三年喜迎癸卯兔年，香港郵政於一月十日發行以「歲次癸卯（兔年）」為題的賀歲生肖郵票及相關郵品。「十二生肖金銀郵票小型張－福虎瑞兔」、「銀箔燙壓生肖郵票－鼠、牛、虎、兔」及「十二生肖郵票小型張」亦已於同日推出，為新春佳節增添喜慶。

「歲次癸卯（兔年）」是香港郵政發行的賀歲生肖郵票第四輯第十二套，一套四枚郵票及郵票小型張展示以兔為造型的傳統工藝品，寓意瑞兔納福、慶賀新歲，祝願市民來年福兔迎祥。

至於題為「福虎瑞兔」的十二生肖金銀郵票小型張，以橙紅色作為主色，襯以牡丹花浮雕為背景，予人喜氣洋洋之感。

香港郵政分別於二○一五年及二○一九年發行第一套以「龍、蛇、馬、羊」及第二套以「猴、雞、狗、豬」為題的銀箔燙壓生肖郵票，印刷精巧細緻，深受集郵人士歡迎。現以「鼠、牛、虎、兔」為題，推出第三套銀箔燙壓生肖郵票，為第四輯賀歲生肖郵票作完美總結。

另外，一套四張嵌有整個系列的「十二生肖郵票小型張」亦已於同日推出，展示以十二生肖為造型的工藝品，帶出新春喜氣洋洋的氣氛，亦並必成為收藏家的珍藏。

這套特別郵票及相關郵品於一月十日起在各郵政局及「郵購網」發售。有關這套特別郵票及相關郵品的詳情，可到香港郵政郵票策劃及拓展處網頁（stamps.hongkongpost.hk）及「郵購網」流動應用程式查閱。

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