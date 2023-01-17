上山行大運　新春尋兔許願

星期日就是農曆新年，唔少人都會趁新春假期上山走走行個大運，呼吸新鮮空氣，精精神神迎接新一年！適逢今年是兔兔的天下，而東洋山上亦正好有一塊形態似足兔仔的許願石；不如參考山系達人提供的路線上山尋兔，睇住靚景行大運，順道許下新年願望，為兔年開個靚頭吧！

上山前做足準備

大家行山前一定要事先查詢路線，下載離線地圖才出發，才不會迷路或因不清楚路線而發生意外。今次邀請行山路線推薦網站《山全部都係山》的成員Wilson為大家介紹兩條前往東洋山的路線。Wilson分享：「沿衞奕信徑第4段登東洋山，路況以泥徑為主，過井欄樹後有一小段進入了森林般的秘境，中途亦可沿古道尋問路石，喜愛森林浴或歷史，又自問經得起天梯考驗的，可由此上東洋山。至於簡易版，則可沿飛鵝山道石屎路登山，雖然景觀較單一，直到東洋山前開揚位置不多，但時間上卻更快捷。」

中級路線：爬天梯賞美景

Wilson口中的中級難度路線，由井欄樹出發，途經大藍湖、東洋山、飛鵝山觀景台、沙田㘭道，到沙田坳結束。他指出此路線需要爬升頗高，較適合具行山經驗人士，但途中遇到的景色絕對值回票價，因此極力推薦給喜愛行山人士。「先於彩虹港鐵站乘搭11號小巴，到井欄樹車站落車入村，再沿衞奕信徑第4段上東洋山。途經大藍湖後爬東洋山天梯，直至落山見到飛鵝山觀景台後，可沿着飛鵝山道，經大老山氣象站、扎山道停車場觀景台、慈雲山發射站，由沙田坳落黃大仙離開。全長約8公里，預計連休息及拍照時間，需要4個小時左右。

整段路最困難的是上斜路爬天梯，Wilson說：「告別大藍湖之後要登上533米高的東洋山。大家要穿過一條小橋轉左入山路，開始無盡上斜路攀爬樓梯。」東洋山天梯逾1,000級、爬升逾350米，中後段無樹蔭會受陽光煎熬，所以必須攜帶足夠飲用水以補充能量。然而這條路線是先苦後甜，當攀爬了半程天梯再回望，就能夠欣賞到遠望無際的美。如果夠運氣遇上晴天，更可飽覽白沙灣、西貢島嶼、飛鵝山一帶的群山景色。接住再前行約6分鐘，即可到達目的地，見到兔仔許願石！

新手路線：沿途多平路

若是新手則可挑另一條較簡單路線（飛鵝山道→百花林→東洋山→ 百花林→飛鵝山道原路折返），先搭的士到基維爾營地路牌落車，反方向步行半小時左右便登頂。如果想走多些路，不妨乘搭小巴到飛鵝山道落車，然後沿百花林一直前行，到看見基維爾營地路牌後，再按上述路線上山便可。不過沿路雖沒有天梯，卻有碎石斜路，不想跣倒就一定要穿着防跣功效良好的行山鞋。

另外，Wilson也提醒一眾行山人士，登山後要小心，不要危險地爬上石頭頂部，免生意外。以免仔許願石為例，其最佳打卡位是離石頭一段距離的位置，從側面影最能捕捉全貌，仔細欣賞到兔仔身體和可愛大耳朵。若選擇簡易路線上山，又不想原路折返，Wilson提議：「可從兔仔許願石方向落山再接麥理浩徑段，經石芽背至小瀝源離開。」

行山小貼士：

1.東洋山山頂面積不大且路窄，適當時讓路予其他人可避免人龍出現。

2.東洋山略有浮沙碎石，建議穿行山鞋前往，有需要時更應以行山杖輔助。

3.為保護山林，大家記得自己垃圾自己帶走。

同場加映：其他IGable動物石

數香港奇岩怪石，又點止東洋山兔仔許願石？以下由Wilson推介的4大「動物奇石」，全都跟動物相似，十分有趣，大家不妨趁假日去朝聖，與奇石集郵！

超逼真鯊魚石：因外形與鯊魚相似，而成為行山打卡熱點。屬簡單易行路線，前往方法有兩個，其一是從港鐵鑽石山站乘搭19S小巴到富山邨落車或乘搭？號巴士到宏景花園落車再起步；而另一方法是直接由港鐵鑽石山站起步，沿平路直行大約半小時便到達。沿途多樹蔭而且靠近溪澗，因此較多蚊蟲，建議隨身攜帶防蚊蟲藥水。

難度：☆

景色：☆☆☆

犀牛石與無敵海景：犀牛石位於赤柱東面的斜炮頂之上，由黃麻角道起步，來回全程不足3公里。路程雖短，但少平路，全程上落斜，而且大半路沒樹蔭，體力需求相對較大。加上犀牛石位處斜坡上，由山頂到斜坡沿路多沙石，有些位置斜度較大，需手腳並用，亦有迷路風險，所以不應掉以輕心。不過犀牛石面向大海，站於石下可欣賞到無敵海景，絕對值得一到。

難度：☆☆☆☆

景色：☆☆☆☆

青蛙石輕鬆行：由大水坑站出發步行約1小時，途經三眼洞，就可見到以吊手岩為背景的青蛙石。不過青蛙石的正面不太似青蛙，反而側面某個角度看過去會更似。與青蛙石打卡後，如果仍有足夠體力行山，不妨沿着馬鞍山郊遊徑走到昂平高原大金鐘山賞風景，順便看看滑翔傘，悠閒地度過大半天。

難度：☆☆

景色：☆☆☆☆

象山狗仔石：在港鐵東涌站巴士總站乘搭11號巴士到靈隱寺站落車，先爬獅山再上象山尋狗仔石。整體山路較不清晰，要跟着地圖辨別方向。不過途中可飽覽優美景色，全程亦可多角度俯瞰水鄉大澳。行完獅山去到象山，在三角測量站落嶼北界碑，會經過一塊狗仔石，這塊石頭只在特定角度才比較像狗仔。這裏還有其他大大小小碎石，不妨發揮想像力，把這些石頭幻想為不同形態的動物奇石。

難度：☆☆☆☆

景色：☆☆☆☆