張惠妹內地解封即成搶手貨　料最快下半年前往巡唱

台灣天后張惠妹（阿妹）日前現身「獵人聚演唱會」做壓軸嘉賓獻唱，以吟唱古調走向台前，出場隨即引爆氣氛，接着送上《不顧一切》，並與桑布伊同台合唱《站在高崗上》。寵粉的阿妹還加碼安可曲《開門見山》，為了將過年前最後一場公開演出獻給樂迷。阿妹火力全開好奇地問：「北流可以跳嗎？」

阿妹的經理人陳鎮川也是「獵人聚演唱會」演唱會監製，陳鎮川透露她其實很早就想參與演出，是第一位點頭答應的歌手，因為她覺得這個演唱會對原住民很重要，不想模糊主題，原本沒打算公布，想給現場觀眾驚喜，最後為了幫忙催票，直到開唱前一周才宣布阿妹加入演出陣容，門票當天搶購一空。

另外，昨日（16日）內地文化和旅遊部官網公布《文化和旅遊部市場管理司關於優化涉港澳台營業性演出管理政策的通知》，內容指為促進演出市場恢復發展：「經研究決定，自2023年2月16日起，各地文化和旅遊行政部門恢復對涉港澳台營業性演出的受理和審批。」意味港澳台歌手及藝人可以去內地舉辦售票性演出，對於演藝圈是好消息，不少內地網民稱希望陳奕迅、周杰倫、張惠妹及五月天等盡快在內地開騷。

日前在美國完成巡迴演唱會的台灣天后張惠妹，現在正為3月的台灣高雄演唱會作準備，其經理人陳鎮川今日接受訪問，對於內地開放營業性演出抱正面看法，更透露近期收到內地主辦單位邀請阿妹往內地巡唱，他說：「但是還在排，因為之前有一些城市已經訂了時間。」有台灣傳媒估計，由於阿妹要應付台灣及海外等地的演出，以檔期推算，下半年有望可在內地舉行巡唱。