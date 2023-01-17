大方談家人　太陽讚囝囝似老婆閔孝琳一樣咁靚

韓國天團Big Bang成員太陽於2018年2月與女星閔孝琳結婚，閔孝琳於前年年底誕下兒子，而太陽去年將社交網的照片清空，並取消關注所有人，包括老婆閔孝琳，即有網民懷疑兩人感情有變，亦有人指他只是為出新歌做準備而清空社交網，昨日他亮相網上節目，期間大方談老婆和囝囝，粉碎不和傳聞。

於本月13日推出新碟的太陽，昨日亮相1theK Originals的網上節目《Look Me Up》，親自確認他的網上個人簡介，並修改錯誤的地方，當發現檔案中指其兒子是於2021年12月出生，他即說：「我們的孩子是11月出世的，剛過了1歲生日，因為長得像妻子，所以很漂亮，如果帶他一起出去，很多人都問是不是女兒，是長得非常漂亮和可愛的兒子。」

而他今次新歌《VIBE》找來另一天團防彈少年團（BTS）成員Jimin參與作曲兼獻聲，當他知道Jimin和其隊友J-Hope都是他的粉絲，他便說：「真的好感謝，在我們活動的時候，與BTS沒有很多碰面的機會，最近我獲邀出席J-Hope的新歌試聽派對，又在畫展和藝術展見到RM，他們是很帥氣的朋友，我也學到了很多東西，雖然我也有很多不足的地方，但因為比他們多做了幾年音樂，可以給他們一些意見，我們正維持很好的關係，關係最親切和最常聯絡的就是Jimin。」

另外，太陽今早（17日）現身韓國仁川機場，出發往法國巴黎出席時裝周活動，他一貫親民作風，友善地跟記者揮手及派心。