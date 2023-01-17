賀年美饌：矜貴滋味中菜篇

賀年菜式，講究味道和意頭，中菜是家庭或宴客的首選，多間高級中菜館選用高級食材，打造出推出賀年主題菜式，新年期間聚餐都很合適，而且菜名又有意頭，預祝兔年吉祥。

靈活宴客

來到新年，每日由朝食到晚，肚皮有限額，最梗要揀啱自己口味。中環米芝蓮二星粵菜食府營致會館由大年初一至年初七，推出多款新春美食。午市時間會有各款賀年點心，南非鮮鮑燒賣象徵歌舞慶金元，百花帶子釀花菇代表富貴顯金錢，單點菜有玉簪螺片蝦球和金瑤蹄香炒龍蝦球等。晚市的話有2位起享用的8道菜賀年嘗味菜單，包括香葱爆乳龍、香葱白玉蒸星斑、瑤柱金菇撈伊麵和椰汁燉官燕等。若是大宴親朋，可揀選10位用的8道菜賀年套餐，包括有瑤柱雞絲花膠燴官燕、脆香貴妃雞、清蒸海東星斑和蒜香韭菜火腿粒炒飯等，宴客更靈活。

精緻美味

賀年菜除了造型，味道同樣重要。中環米芝蓮一星中菜廳都爹利會館由現時至2月5日推出款賀年菜式。新春點心包括年年有餘金魚餃、竹星報喜松露竹笙如意餃、好市大利金蠔脷燒賣等。午晚時亦有金銀滿座流沙煎堆仔及步步高升黃金煎年糕。7款單點菜式有延年益壽花旗參石斛花膠燉雞湯、龍馬精神馬蹄荷芹炒龍蝦球和五福臨門櫻花蝦臘味糯米飯等。餐廳另備有6道菜及8道菜嘗味餐單，當中有豪氣滿天發財棗拼蜜餞煎金蠔、包羅萬有蠔皇30頭皇冠吉品鮑魚拼天白菇、發財好市髮菜蠔豉豬手及大展鴻圖紅棗桂圓燉官燕，選擇也相當多。

海鮮盛宴

新年除了肉和肉類菜式外，也有多款海味或海鮮美饌。灣仔中庭於現時至2月5日推出賀年套餐及單點菜式，當中包括有蝦籽柚皮海參扣鵝掌、腿汁天白菇扣六頭鮮鮑魚、鮑魚海味一品煲、生菜金蠔大利、金錢瑤柱脯等，珍珠躉二味有雲腿棗絲蒸斑球和石鍋焗斑頭。選擇新春套餐的話，加指定價錢可享用2小時無量供應汽水及橙汁。

各地風味

中國每個地方的菜式，都各有特色。Lai Sun Dining旗下的餐廳，各自有推出富特色和意頭的賀年菜。中環粵菜餐廳唐人館由現時至2月5日推出雲南靈芝燉雪鳳凰、石窩辣燒巴丁頭腩、髮菜蠔豉生菜煲、櫻花蝦墨魚炸釀鮮蟹鉗、八珍跳牆燴絲苗、海鮮時蔬撈起等8道菜式。順德風味的南海小館，由1月19日至2月5日有鮑魚撈起、銀杏花膠滑雞煲、薑葱煎焗魚足嘴、雲腿桂花炒瑤柱、蒜子火腩扣蠔豉、鷹嘴豆鮑汁燜豬手、蝦籽竹笙燴柚皮和順德脆奶拼蝦球等10道菜式。潮廳由現時至2月5日（大年初一至初三休息）供應鮑魚風生水起、滷水豬手、蠔皇柱甫花膠鮑片、中芹蘿蔔煮東星斑、黃金石榴雞等菜式，任君選擇。

江浙滬美味

江南除了風景明媚，菜式亦有特點。上環江浙滬食府江蘇銘悅由現時至2月5日推出2款盛宴菜單，4位用的賀年春節饗宴有醃川英䱽魚扒、羊肚菌花膠螺頭湯、雪女紅河蝦仁、上海百葉結櫻桃肉和白松露醬小籠包等，至於6位用的江蘇新嬉盛宴就有無錫雙魚兒粉皮棒棒、葱油海蜇頭、紅燒海鮮金湯。主菜有碧綠豆蓉玉帶皇、三葱頭抽焗英䱽扒、吉品乾鮑扣八頭花膠、蒜子酒香醬油鴿及紅燒冬筍豆杯苗。除此之外，餐廳推出棗泥拉糕及傳統蘿蔔糕，客人可按喜好選擇。

親民之選

賀年除了矜貴的菜式，坊間還有親民選擇。翡翠拉麵小籠包今年除瑤柱蘿蔔糕外，新推秘製瑤柱芋頭糕、日本沖繩黑糖糕和日本十勝紅豆糕。在這個1月則推出多款賀年菜，單點有菇香四溢的黑虎掌小籠包，芳香健康，紅燒蹄膀入口即化，其他有鮑魚金蠔蹄筋煲、黃金蝦球鍋巴、紅燜枝竹羊腩煲、紅燒蹄膀、蝦頭油櫻花蝦帶子炒飯和花膠雲吞雞湯，甜品大柑桔豆沙糯米糰。除此之外，還有4人用的迎春接福宴和6至8人用的年年豐盛宴，價錢親民。於新年閒間惠顧堂食，可免費獲贈女神林明禎的年曆卡、揮春或翡翠版利是封，數量有限，送完即止。

美酒佳餚

用餐時對住香港靚景，胃口都好啲。香港麗思卡爾頓酒店米芝蓮二星中菜廳天龍軒由1月22日至2月5日推出賀年中午及晚市套餐。午餐有寓意朝陽耀龍軒的番茄窩粑煎帶子和代表掌上運帷幄的鮮鮑扣鵝掌等菜式。晚市有滋補的杞棗遼參燉響螺、惹味的韭黃蒜片蟶子皇等美味之選，無論甚麼時候吃都很豐富。另外，享用新年菜時來點美酒，滋味加倍。馬爹利今年除有節慶限量版干邑，還推出推出全球限量的L’Or de Jean Martell兔年限量版，加入8種不同的兔年年份陳釀生命之水，配以法國水晶品牌的兔仔瓶塞，晶瑩剔透。同時間，品牌和香港麗思卡爾頓酒店米芝蓮二星中菜廳天龍軒於2月6日至4月9日推出飛凡新春菜單，當中包括干邑大船渡灣蠔、龍蝦湯葱米煎龍蝦和雨花酒心丸子等菜式，配品牌多款佳釀，錦上添花。