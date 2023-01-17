超卓汽車頒獎巡禮：卓越皇牌家庭MPV—Toyota 2022 ALL-NEW NOAH

四代進化 安全舒適

豐田（Toyota）旗下的皇牌家庭MPV NOAH，首代於2008年面世，不經不覺已進化至第4代。全新NOAH由底盤、安全科技、引擎、波箱、外觀以至乘坐空間及一些設計上的小細節，都全面進化至另一層次，可謂全方位跳級大躍進。

霸氣貴氣 雙料提升

全新NOAH首次改用豐田新世代TNGA（Toyota New Global Architecture）GA-C MPV專屬底盤，擁有低重心設計，輕量化且剛性強化，不單止有效降低車噪，行車穩定性及操控樂趣均進一步提升。另首次導入Toyota Safety Sense 3.0主動式安全系統，拍攝車為7座Luxury版，標準配備泊車防碰撞輔助系統，堪稱同級最安全的MPV。搭載全新2.0L直四雙VVT-i引擎及10前速Direct Shift無段變速波箱，最大馬力達170ps，最大扭力為202Nm。廠方公布平均油耗量14.6km/L（J-WLTC制式），較上代提升10~15%。造型方面，換上面積進一步放大的新面罩、全新3眼式LED頭燈及新造型LED尾燈，而7座Luxury版還配備日本原裝Aero擾流套裝，霸氣與貴氣雙料提升。

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