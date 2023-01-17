東冲有料到：細路節中的大細路

曼谷Fortune Town商場於日前的兒童節特別找來一班上了年紀的Cosplayer扮演昭和年代的幪面超人，令我這個大朋友相當興奮！（胡慧冲提供）

上周六適逢泰國兒童節，泰國多個地方包括總理府、各大商場百貨都特設了一些給小孩玩樂的玩意，讓一家大細歡度節日。不過要數夠特別的，則是曼谷Fortune Town商場了，因為該處找了一班老人家扮幪面超人來氹小朋友開心。

其實泰國曼谷不時會有一些Cosplay的活動，通常參與的都是後生仔扮演時下流行的動漫人物。但今次現身的Cosplayer年齡大多超過40歲，所扮演的角色亦主要是昭和年代的幪面超人為主，1至10號全部到齊。我起初不禁疑惑現時的小朋友會認識上世紀的幪面超人嗎？後來發現其實也無相干，他們只要看到一班打扮古靈精怪的Super Hero便夠高興了，加上還有禮物派送，自然能樂在其中。

除了小朋友，活動還吸引了包括我在內的大朋友、老朋友及老頑童，兒童節當日我只到了這個場地，既影相又拍片，絕對夠High夠開心。畢竟《幪面超人》是自己的童年回憶，難得有人Cosplay當中的代表角色，當然十分興奮。

除了上了年紀的人可以將自己的歡樂帶給小朋友，就連傷健人士亦不例外。

話說當中一位Cosplay幪面超人4號的朋友，看似行動不方便，走路時腳一拐一拐的，細問下才知道原來他本身是一位傷健人士，而且也扮演了4號一段日子，每次都跟其他拍檔一起將歡樂帶給大家。儘管他行動不太方便，但也不介意其他人的目光落力演出，這便是大愛。

過了這個兒童節，我發現了不少美好的事情，也留下了美好的回憶。

胡慧冲