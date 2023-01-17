姚焯菲就快飛新西蘭升學　食足十幾餐團年飯當Farewell

人氣偶像姚焯菲 (Chantel) 早前與唱作歌手JNYBeatz合作拍攝賀年MV《電子利是大Phone收》，歌曲充滿喜慶派對及電子音樂風格，原來是JNYBeatz特別重新演繹《恭喜你》，將家喻戶曉賀年歌重新混音，譜上新詞成為全新的賀年歌。

於該新歌MV中，Chantel更首度演繹充滿電子pop rock節奏的曲風，以百變造型亮相，並唱盡𢭃利是的少女心聲！因現用電話號碼可派發及接收電子利是，Chantel笑言宅在家中、越洋也可以逗利是、更可透過BoC Pay自選Miffy電子𢭃利是封，既環保又方便！

兔年將至，對Chantel來得別有有意義，皆因農曆年後就會到新西蘭升學，由於要準備海外留學，又年近歲晚，Chantel相當忙碌：「朋友與公司同事知我有一段時間見不到，紛紛預早要與我團年Farewell，好似After Class、聲夢同學都要聚會，還有學校的朋友，今年可能要食10幾餐團年飯。」

有一位做財務專家的爸爸，Chantel自小已會儲利是錢，她笑言：「儲利是錢是小朋友的第一桶金，我舊年已開始將利是錢用作理財，預算做自己的演藝進修基金，我另外仲有一個5年計劃，希望可以儲幾年錢，可以建立自己的時裝品牌。」

除了與JNYBeatz唱電音賀年歌外，Chantel更抱着卡通兔Miffy拍廣告，對於這位「拍檔」，原來她已喜歡已久並謂：「真的夢想成真，我真的自小就是Miffy迷，家中有很多她的插畫及公仔。」

JNYBeatz對於今次將《恭喜你》賀年歌重新混音，變成2023年版本的電音賀年歌，感覺相當有趣，他說：「這首歌可算香港人幾十年的熱門賀年歌，入屋程度無遠弗屆，所以加入電子音樂感覺，希望新一代的年輕人重新認識。由16歲的Chantel去唱，絕對可以『減齡』，她平時都是唱抒情歌為主，第一次唱這類電子感十足的快歌，她的音樂節奏領悟相當高，對她來說沒有甚麼難度，唱了一兩次已捉到這首歌的beat。」JNYBeatz十分期待今個農曆年，皆因他計劃與太太及小朋友外遊過年，他說：「成家人都好有期待，雖然未必可以去親戚家拜年，但儀式會做足，就是派利是及𢭃利是，現在有了電子利是好方便，我會幫小朋友儲起利是錢做教育基金。」